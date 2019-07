Progetto ISSA PULIRE- DISINFESTANDO : importante accordo AFIDAMP- SINERGITECHH

Riceviamo e pubblichiamo un Comunicato stampa relativo ad un importante accordo AFIDAMP – SINERGITECH :

“Nel mondo dell’economia attuale le sinergie positive, costruite sulle tendenze evolutive dei mercati e sulle esperienze consolidate ed in fase espansiva, rappresentano la via maestra per lo sviluppo dei volumi, della qualità, della innovazione. Anche nel Marketing, in questo caso inteso quanto più possibile quale momento di incontro tra domanda ed offerta, occorre iniziativa, creatività e coraggio, ma non si può né si deve inventare nulla: è necessario progettare, pianificare e programmare, rispettando i tempi e le esigenze delle partnerships coinvolte.

Dopo una storia ed esperienze parallele, AFIDAMP e SINERGITECH hanno di nuovo ripreso a percorrere assieme un cammino che via via è diventato sempre più ampio e frequentato, aprendo orizzonti, soprattutto commerciali, di grandi potenzialità e dimensioni. L’avvio della iniziativa risale ad un anno fa, ponendo le basi di una reciproca collaborazione, con l’intenzione di valutare attentamente le reali connotazioni e le possibili sinergie, alla luce dei risultati correnti raggiunti. I recenti successi delle rispettive esposizioni DISINFESTANDO a Milano e di PULIRE a Verona diventano quindi, in questo progetto, un punto di partenza dal quale una offerta qualificata ed innovativa si può rivolgere ad una domanda valutabile in oltre 20/25000 utenti e possibili consumatori.

Il progetto comune, elaborato dalle Direzioni di ISSA PULIRE e SINERGITECH- DISINFESTANDO, prevede la realizzazione di una Fiera da tenersi nella primavera del 2023 a Milano nella quale DISINFESTANDO e PULIRE, mantenendo la propria autonomia e rafforzando l’identità delle specifiche e distinte prerogative, daranno vita ad una kermesse espositiva e convegnistica di grande potenzialità commerciale e di notevole livello qualitativo ed innovativo, anche sul piano culturale: un grande evento internazionale, senza precedenti in Europa.

Ma bisogna procedere con la dovuta sperimentazione, passo dopo passo, ed è in corso di definizione lo step 2021, nel quale le 2 Fiere si svolgeranno territorialmente e temporalmente divise: DISINFESTANDO a Milano nel solito periodo e PULIRE a Verona, nel mese di maggio, ma con importanti sinergie e novità, che riguarderanno sia gli Espositori, con reciproci spazi e condizioni favorevoli alla duplice esposizione, sia per gli Operatori, con la organizzazione di eventi formativi e tecnici di qualificato ed esclusivo interesse in entrambe le Esposizioni.

In tempi ragionevolmente brevi saranno definite e divulgate le condizioni operative e le nuove possibilità, anche in funzione di una opportuna preventiva consultazione con i principali interlocutori. Nel frattempo sono pianificate altre collaborazioni propedeutiche al progetto in corso, ed in particolare la partecipazione a FORUM PULIRE, evento di assoluto valore e di grande visibilità programmato a Milano per Novembre 2020”.