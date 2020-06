Premio Ecolabel UE 2020, proroga delle candidature al 30 giugno

In seguito all’emergenza COVID19, l’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA) ha deciso di prorogare di due mesi il tempo per presentare le candidature per l’assegnazione del Premio nazionale Ecolabel UE 2020: fino al 30 giugno 2020.

Il Comitato Ecolabel Ecoaudit e ISPRA intendono dare riconoscimento e visibilità alle aziende certificate Ecolabel UE che abbiano realizzato campagne di comunicazione relative a prodotti/servizi certificati in Italia o che abbiano certificato un prodotto o un servizio giudicati innovativi dal punto di vista ambientale.

Questo importante riconoscimento giunto alla sua terza edizione intende premiare:

PREMIO A : le migliori campagne pubblicitarie e di marketing, relative a prodotti e servizi certificati Ecolabel UE , che abbiano contribuito ad incrementare in maniera significativa la promozione e la conoscenza del marchio stesso;

: le migliori campagne pubblicitarie e di marketing, relative a prodotti e servizi certificati , che abbiano contribuito ad incrementare in maniera significativa la promozione e la conoscenza del marchio stesso; PREMIO B: la migliore innovazione progettuale e/o idee innovative, relative a prodotti e servizi certificati Ecolabel UE, che abbiano contribuito ad incrementare in maniera significativa la riduzione dell’impatto ambientale

Il Premio nazionale Ecolabel UE viene assegnato a:

1) Produttori/ Distributori di prodotti certificati Ecolabel UE;

2) Proprietari/ Gestori/ Tour operator di servizi di ricettività turistica certificati Ecolabel UE;

3) Gestori di servizi di pulizia per ambienti interni certificati Ecolabel UE.

Non è possibile partecipare ad entrambe le tipologie di premio.

Criteri di valutazione

Gli aspetti che verranno valutati sono i seguenti:

PREMIO A:

qualità e creatività della campagna/azione di marketing finalizzata alla promozione del marchio Ecolabel UE ;

; correttezza dell’utilizzo del logo Ecolabel UE ;

; significatività delle attività promozionali intraprese;

risultati ottenuti.

PREMIO B:

originalità e innovazione;

efficacia;

risultati ottenuti.

Termini

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il 30 giugno 2020.

Modalità di partecipazione

Le aziende interessate dovranno compilare il modellodi domanda in formato preferibilmente elettronico e inviarlo all’indirizzo protocollo.ispra@ispra.legalmail.it mettendo come oggetto la dicitura “Premio Ecolabel UE” o, in alternativa, mediante posta raccomandata ad ISPRA – Sezione Ecolabel – Via Vitaliano Brancati 48 – 00144 Roma. In questo secondo caso, per il rispetto del termine di presentazione della domanda farà fede il timbro postale del giorno di spedizione.

Scarica il bando

Scarica il modello di domanda

Fonte: Punto3