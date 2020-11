Polti partecipa a Interclean Amsterdam online 2020

Polti partecipa alla fiera Interclean Amsterdam Online 2020 che quest’anno, a causa della pandemia, si svolge in rete. L’evento è ospitato su un portale dedicato attivo fino al 31 dicembre, con un particolare approfondimento dal 3 fino al 6 novembre, giornate in cui è previsto un meeting virtuale sulle tematiche cogenti del momento. Per Polti, che partecipa alla fiera con una pagina dedicata all’azienda e ai prodotti, è l’occasione per presentare la gamma destinata alla sanificazione a vapore Polti Sani System e quella per la pulizia e aspirazione degli ambienti professionali Polti Vaporetto.

– POLTI SANI SYSTEM è il sistema brevettato per la sanificazione a vapore fino a 180° C sviluppato nel 2006 in collaborazione con la Facoltà di Medicina e di Chirurgia dell’Università degli Studi di Pavia e dedicato alla disinfezione degli ambienti a rischio di contaminazione biologica. La sua efficacia è testata nell’eliminazione fino al 99,999%* di virus, germi, batteri, funghi e spore.

– LINEA PROFESSIONALE POLTI VAPORETTO è la gamma di pulitori a vapore con aspirazione ideale per una pulizia profonda, naturale e immediata. Efficace contro germi e batteri, grazie alla forza naturale del vapore garantisce eccellenti risultati di disinfezione** in ambito medicale e professionale. I prodotti della gamma soddisfano sia le esigenze di pulizia che quelle di disinfezione. Personalizzabili attraverso i numerosi accessori, sono la soluzione perfetta per tutti gli ambienti.

Nonostante l’impossibilità di presenziare fisicamente, la modalità virtuale adottata garantirà ai membri dell’industria del cleaning un luogo dove riunirsi, condividere informazioni e conoscenze, e migliorare ulteriormente le proprie competenze, soprattutto in un periodo come quello attuale, in cui l’igiene è considerata fondamentale per la salute pubblica e privata.

*Test e/o studi di laboratori terzi e indipendenti attestano che Polti Sani System uccide fino al 99,999% di virus, germi, batteri, funghi e spore

**Polti Vaporetto utilizzato con la Spazzola Vapor Flexi è un DDV (Dispositivo di Disinfezione a Vapore) conforme alla norma NF T72-110:2019

Fonte: Comunicato stampa