PNRR per il mercato dei servizi di Facility

Il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede un ingentissimo pacchetto di investimenti e riforme in coerenza con le linee guida del Next Generation EU. Un totale di oltre 220 miliardi di euro per un insieme di azioni e di interventi disegnati per superare l’impatto economico e sociale della pandemia e costruire un’Italia nuova, dotandola degli strumenti necessari per affrontare le sfide ambientali, tecnologiche e sociali di oggi e di domani.

In questa prospettiva e di fronte a questi complessi impegni, il 23 marzo dalle ore 10 alle 14 si svolgerà un webinar promosso da ICIE, Fondazione Scuola Nazionale Servizi e e TEROTEC. L’intento è quello di fornire un contributo di analisi e confronto in merito alle opportunità e ai rischi che specifiche riforme e misure del PNRR potranno comportare, incentrando l’attenzione sulle relative potenziali ricadute sul mercato dei servizi di Facility & Energy Management e sul ruolo che potranno ricoprire sia le PA che le imprese della filiera.

PROGRAMMA DEI LAVORI

Ore 10.00

Il quadro di riferimento

Prof. Arch. Silvano Curcio – Direttore Terotec, Docente Sapienza Università di Roma

Ore 10.10

Il PNRR: gli obiettivi per il 2022, i criteri di attuazione e le misure di interesse per gli operatori del mercato

dei servizi di Facility & Energy Management

Dott. Stefano Lorusso – Direttore Generale Unità di missione per l’attuazione degli interventi del PNRR – Ministero della Salute

Dott. Franco Tumino – Presidente ICIE

Ore 11.00

Codice degli appalti e spending review: esigenze, opportunità e rischi delle riforme in cantiere

Avv. Massimiliano Brugnoletti – Titolare Studio legale Brugnoletti & Associati

Avv. Paola Conio – Senior Partner Studio legale Leone & Associati

Ore 11.30

Le ricadute per il mercato dei servizi – il ruolo e le istanze delle imprese

Confronto tra gli stakeholder

Modera: Dott. Vittorio Serafini – Direttore Fondazione Scuola Nazionale Servizi

Partecipano: Rappresentanti delle Associazioni delle PA e delle Associazioni delle imprese di servizi

Ore 14.00

Termine dei lavori