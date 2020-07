PFE green: arriva la certificazione Ecolabel

Il percorso aziendale intrapreso da PFE S.p.A. volto alla sostenibilità ambientale ed alla creazione di processi virtuosi di economia circolare, non poteva che sfociare nell’ottenimento del Certificato Ecolabel UE per servizi di pulizia di ambienti interni rilasciato a PFE per le attività di PFEco.

Il processo per ottenere la nuova importantissima e prestigiosa certificazione ha visto impegnata la Direzione Centrale Mercato diretta da Antonio Ambrosanio ed in particolare l’Ufficio Progetti con il suo Responsabile Giuseppe Ginevra coadiuvato da Vincenzo Tiranno (Focal Point dell’Ufficio Politiche Tecnico Commerciali), in sinergia con gli Uffici di tutte le altre Direzioni Centrali aziendali per gli adempimenti necessari alla qualificazione ottenuta.

Come è noto, la certificazione Ecolabel è il marchio ecologico istituito dall’ Unione Europea utile ad identificare e contraddistinguere i prodotti e servizi caratterizzati da una natura ecologica, dal ridotto impatto ambientale all’interno di tutto il proprio ciclo di vita e dagli aspetti fondamentali per la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

L’applicazione del marchio ai servizi erogati costituisce per l’azienda un fiore all’occhiello ed una continuità con le scelte di Green Management consolidate negli anni e nel percorso intrapreso volto ad una vera e propria progettualità in tema di risparmio, riuso e riciclo.

www.pfespa.com