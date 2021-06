Partecipa ora agli European Cleaning & Hygiene Awards!

Gli European Cleaning & Hygiene Awards celebrano l’eccellenza nel settore della pulizia professionale. Essendo gli unici premi paneuropei offrono l’opportunità ad aziende ma anche a singole persone di tutto il continente di condividere le loro storie di successo. GSA il giornale dei servizi ambientali anche per questa edizione è media partner per l’Italia.

Ecco le 10 categorie del prestigioso premio:

Miglior utilizzo di soluzioni intelligenti da parte dei fornitori di servizi

Investimento nella formazione

Eccellenza nelle partnership cliente / appaltatore

Avviamento dell’attività dell’anno

Sostenibilità – best practice

Impegno per la diversità nella forza lavoro

Migliore iniziativa per aumentare il profilo del settore delle pulizie

Innovazione tecnologica dell’anno

Leader dell’anno

Premio Astro nascente.

Le iscrizioni chiudono il 15 ottobre di quest’anno e i vincitori saranno rivelati durante la cerimonia di premiazione e cena di gala, che si terrà il 28 aprile 2022 presso Le Plaza Hotel a Bruxelles.

Il modulo di iscrizione può essere trovato sul sito web del Premio: www.echawards.com

Per ulteriori informazioni, visitare www.echawards.com o contattare awards@europeancleaningjournal.com