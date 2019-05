Origo2 di Vileda il “Prodotto dell’Anno PULIRE 2019”

A Pulire 2019, presso lo stand Afidamp (padiglione 6 – stand B3) si è svolta ieri la cerimonia di consegna del premio “Prodotto dell’Anno Pulire 2019. I tre finalisti oltre al carrello Origo2 di Vileda che è risultato vincitore sono Unger e Werner&Mertz.

I valori su cui si è basata la determinazione del premio sono qualità, affidabilità, eco-compatibilità, efficienza di ergonomia ed economicità, diversi ma ugualmente importanti, poiché rappresentano le caratteristiche cercate proprio dai clienti.

Hanno fatto parte della Giuria internazionale, che ha decretato il vincitore, Toni D’Andrea, Paul Goldin, Michel de Bruin, Tibor Ritz, Virna Re e Cássia Almeida.

Sempre il 21 maggio sono stati assegnati i riconoscimenti al Senior Member e al Best Member di Afidamp. Il primo riconoscimento viene attribuito a chi da più tempo partecipa alla vita associativa e ha svolto negli anni un ruolo determinante per lo sviluppo delle attività.

Il premio Best Member viene invece assegnato a chi si è distinto nel corso dell’ultimo anno per la propria attività all’interno dell’associazione, impegnandosi con nuovi progetti e proposte per la crescita del settore e del ruolo associativo.