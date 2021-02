Nuovo sistema UNGER ad osmosi inversa per la produzione di acqua pura

Pulizia con acqua pura con il minimo sforzo: lo specialista delle pulizie UNGER lancia sul mercato l’HydroPower RO S, il modello base dei sistemi mobili di filtraggio ad osmosi inversa. Il dispositivo di pulizia compatto si distingue per la sua efficacia e convenienza.

Dopo il lancio lo scorso anno dei demineralizzatori a resine Hydropower Ultra DI, con l’HydroPower RO S UNGER completa la gamma dei filtri ad osmosi inversa. Il nuovo e maneggevole modello fornisce 200 litri di acqua pura all’ora per la pulizia senza residui di finestre e facciate. I costi di investimento sono bassi, e i costi di gestione sono estremamente contenuti.

Soprattutto nelle aree con acqua dura, l’HydroPower RO S mostra la sua intera potenza. Per le superfici estremamente sporche è a disposizione la pratica funzione Boost. Con una portata di 1.000 litri d’acqua all’ora, la sporcizia viene semplicemente sciacquata via – anche nei punti difficili da raggiungere con la spazzola.

Anche per il suo nuovo sistema di filtraggio dell’acqua UNGER si affida alla collaudata tecnologia RO. Durante un processo di filtraggio in tre fasi, l’acqua di rubinetto viene pulita al 100%. Il prefiltro combinato rimuove le particelle più fini e il cloro. I minerali disciolti vengono rimossi grazie alla membrana Premium RO. Il filtro finale a resina filtra gli ultimi minerali rimasti dall’acqua. Il risultato: acqua pura al 100% per una pulizia perfetta e senza striature.

L’HydroPower RO S può essere trasportato facilmente. Grazie alle sue dimensioni compatte e alla costruzione di alta qualità, è possibile inserirlo facilmente nel portabagagli. L’operazione è semplice e sicura. Questo rende l’HydroPower RO S il sistema di filtraggio mobile perfetto per i principianti nella pulizia con acqua pura, soprattutto nelle zone con acqua dura.

Ulteriori informazioni: www.ungerglobal.com