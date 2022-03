Nuove nomine ai vertici AFIDAMP

Nel corso del 2021 moltissime sono state le attività che hanno visto AFIDAMP protagonista su diversi tavoli istituzionali. Attività che hanno visto i soci protagonisti in prima persona e fautori di tante iniziative.

Un percorso che proseguirà anche nel 2022 con la nuova AFIDAMP che ha visto confluire in un unico organismo produttori e distributori, per una presenza ancora più forte sul mercato.

Frutto di questo percorso è la recente nomina di Virna Re, presidente di Dierre e membro del consiglio direttivo di AFIDAMP, alla guida di AFIDAMP Servizi, la società che gestisce tutti gli aspetti operativi dell’associazione. “La nomina a Presidente di Afidamp Servizi, braccio operativo storico di AFIDAMP, è per me un onore e celebra in modo ancora più saldo e sinergico la collaborazione tra le due componenti fondatrici di AFIDAMP: i fabbricanti e i distributori”.

Sempre di questi giorni è la nomina alla Vicepresidenza di AFIDAMP di Francesco Pasquini al posto del dimissionario Gianfranco Bonotto di Tre Colli che mantiene solo la carica di Consigliere. Francesco Pasquini, Chief Sales and Marketing Officer di Lucart e membro del Consiglio Direttivo ha dichiarato: “Ringrazio il collega e amico Gianfranco Bonotto che mi ha preceduto e mi impegnerò a continuare il suo lavoro con la stessa dedizione e lungimiranza”.

“Re e Pasquini sono due colleghi preziosi, da sempre molto attivi e propositivi e il loro nuovo ruolo in associazione darà sicuramente un nuovo importante impulso ai progetti di AFIDAMP” ha dichiarato Giuseppe Riello Presidente AFIDAMP.