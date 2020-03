Nuove date per Interclean Amsterdam 2020

A continuazione dell’annuncio della scorsa settimana riguardo la riprogrammazione di Interclean Amsterdam, causato dagli effetti del coronavirus (COVID-19), sono state rese note le nuove date fissate per la fiera, che avrà luogo dal 3 al 6 novembre. Le nuove date sono state scelte per garantire la qualità internazionale dell’evento e la sicurezza di tutti i partecipanti.

“Con molte fiere riprogrammate nella seconda metà del 2020, siamo molto lieti che RAI Amsterdam abbia avuto successo nell’ottenere le migliori date possibili per Interclean 2020. Rob den Hertog, “regista”di Interclean: «Trovare queste date non era soltanto basato sulla disponibilità degli spazi espositivi, ma abbiamo dovuto tener conto della disponibilità di alloggi in hotel, che è una condizione obbligatoria per un evento internazionale come Interclean».

«Siamo anche riusciti a trovare un periodo nel quale si garantisce la presenza di tutti i principali espositori originali. Crediamo fermamente che tutti questi si uniranno di nuovo a noi. Questa convinzione si basa sulle molte reazioni positive che abbiamo ricevuto all’annuncio del rinvio che ci hanno molto incoraggiato e delle quali siamo estremamente grati».

