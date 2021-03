Nasce il Project Facility Manager

Fondazione Scuola Nazionale Servizi ha presentato in diretta streaming il corso per Project Facility Manager in partenza nel mese di maggio 202. Il corso intende trasferire le competenze proprie del Project Manager alla realtà delle commesse di servizi, offrendo ai partecipanti gli strumenti teorici e pratici per una corretta e strategica gestione di tutte le fasi del contratto. Il mercato del Facility Management richiede figure sempre più specializzate nella gestione di commesse complesse, in grado di dialogare con i clienti e la propria azienda.

Al termine del corso, i partecipanti otterranno il certificato di Project Facility Manager della Fondazione Scuola Nazionale Servizi. Potranno inoltre richiedere di sostenere l’esame di certificazione di Project Manager ISIPM-Base® dell’Istituto Italiano di Project Management®.

Il corso per PFM è composto di 14 lezioni interamente on line, con incontri settimanali in diretta streaming.

Gli argomenti di lezione saranno affrontati sia da un punto di vista teorico che pratico, con applicazioni concrete degli strumenti sulla realtà del Facility Management.

Per conoscere programma, date e costi del corso, invia una mail a: info@scuolanazionaleservizi.it