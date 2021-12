Milano nuova capitale del cleaning professionale

Ha avuto luogo, ieri pomeriggio, la conferenza stampa online di presentazione dei due eventi di Issa Pulire network: Forum Pulire (il 18 e 19 ottobre del 2022) e Issa Pulire 2023 (dal 9 all’11 maggio 2023).

E’ stato Toni D’Andrea, Ceo di Issa Pulire network, a spiegare le ragioni dello spostamento della fiera da Verona a Milano: “ Prima di tutto per andare incontro ad un riposizionamento strategico al pari delle altre manifestazioni del cleaning che hanno sede nelle grandi capitali ( Amsterdam, Londra, Singapore, Parigi, Berlino,Istanbul…). In questo senso Milano è una città internazionale, un grande cantiere che prevede una riqualificazione urbana fino al 2030 anche delle sue periferie, che cambieranno la dimensione e la percezione della città nei prossimi anni. Milano ci consente di estendere l’internazionalità della fiera sia sul fronte degli espositori che dei visitatori. Il Forum è nato a Milano, prosegue D’Andrea, e vogliamo che i due eventi comincino a dialogare entrambi all’interno del grande contenitore di FieraMilano. L’intenzione è quella di rappresentare il mercato del cleaning nel modo più eterogeneo e allargato possibile attraverso contaminazioni merceologiche: nel 2023 ci sarà una co-location con TuttoFood, una importantissima fiera che porta decine di migliaia di visitatori esattamente negli stessi giorni”.

Marilisa Latella, Events manager, ha poi illustrato i numeri di FieraMilano che è un vero e proprio hub europeo: 400.000 mq di superficie espositiva, 80 fiere all’anno, 20 saloni espositivi, 36.000 espositori, 4.500.000 visitatori all’anno. Si tratta di un quartiere all’avanguardia sia come strutture che per innovazione: l’Auditorium, a forma di vela, che ospiterà il Forum, è un vero e proprio gioiello di design ma anche di versatilità, può ospitare fino a 1000 persone e ha uno schermo di 45 mq.

E’ toccato a Caterina Ranieri, Account executive, spiegare le sinergie tra Fiera e Forum, approfondendo i concetti iniziali sull’internazionalizzazione e sui numeri di TuttoFood. Sarà lei ad avere nelle prossime settimane dei colloqui one to one per spiegare tutti i dettagli della partecipazione e le fasce di assegnazione degli stand.

“ La comunicazione sarà mirata ed efficace per ampliare la platea di espositori e visitatori di entrambi gli eventi” ha promesso Laura Banfi, PO,PR Communications. “Anche attraverso partnership con le associazioni di categoria come nel caso della disinfestazione, della lavanderia industriale, del safety ma anche dell’utenza finale ( Horeca, sanità, grandi hub) come già avvenuto nell’ edizione di quest’anno”.

Nelle conclusioni D’Andrea ha anticipato i 3 macro temi di Forum Pulire e cioè memoria, industria dei servizi integrati, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Per saperne di più: www.issapulirenetwork.com