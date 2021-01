Mattioli (Confindustria Servizi HCFS) : crisi politica incomprensibile, preoccupati per pandemia ed economia

“Questa crisi di governo è del tutto incomprensibile e inopportuna. I cittadini e le imprese sono preoccupati per la situazione sanitaria ed economica, perciò auspichiamo che il presidente Mattarella possa aiutare nel dipanare la vicenda al più presto. Le nostre aziende che, lavorando nella sanificazione, non si sono mai fermate dall’inizio della Pandemia, chiedono che il Paese possa ripartire al più presto ed avviare in maniera virtuosa il percorso per il Recovery Plan. E’ importante che il mondo dei Servizi sia preso in considerazione come comparto chiave per l’occupazione, la cura degli spazi e delle persone.

Abbiamo bisogno di un governo forte con cui interloquire per mettere in sicurezza le oltre 300mila persone che, tra cleaning e sanificazione, sono esposte al contagio durante il lavoro e necessitano al più presto di essere vaccinate. Una crisi politica prolungata è l’ultima cosa di cui abbiamo bisogno”.

Lo scrive in una nota il presidente di Confindustria Servizi HCFS (Hygiene, Cleaning & Facility Services, Labour Safety Solutions) Lorenzo Mattioli a nome dell’associazione e della federazione confindustriale di settore.