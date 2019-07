Perpulire a Roma ingrandisce magazzino e uffici

Il 1° luglio 2019 resterà una data da ricordare in casa Perpulire: l’azienda infatti ha inaugurato il nuovo magazzino di Roma, ubicato in via Melibeo 90: una struttura organizzata con sistemi di logistica all’avanguardia, che conta una superficie di ben tre volte superiore agli spazi precedenti.

Un obiettivo strategico

L’obiettivo di questo potenziamento è strategico: la capacità competitiva aziendale si misura oggi sulle caratteristiche di cosiddetta “responsiveness”, cioè sulla tempestività e affidabilità delle soluzioni proposte ai clienti in risposta a specifiche sollecitazioni.

Necessario un approccio proattivo

Le evoluzioni di settore, tuttavia, nella prospettiva di scenari futuribili sempre più delineati, spingono la competizione anche oltre imponendo un approccio proattivo a problemi sia noti che latenti, allo scopo di qualificare l’offerta in modo distinguibile e fidelizzare la clientela a maggior valore aggiunto. La risposta alle attuali sollecitazioni e, ancor più, la mutazione di approccio verso la ricerca di valore aggiunto apprezzabile, richiedono sforzi costanti e ingenti investimenti in tutte le aree dell’azienda

“La fiducia dei clienti va ripagata”

Nel solco di tale impostazione, la Perpulire sta proseguendo con tenacia i programmi di potenziamento già avviati negli ultimi anni. “Riceviamo da moltissimi clienti una fiducia importante – dicono dall’azienda- a cui rispondiamo con una nuova struttura di ben tre volte superiore agli spazi precedenti, proprio in ottica di soddisfare al meglio tali clienti; si tratta di un complesso caratterizzato da organizzazione, spazi e sistemi logistici di tipo moderno. Stiamo lavorando a ritmi intensi per evitare rallentamenti durante questo periodo di transizione, al termine del quale saremo ancora più efficienti”.

