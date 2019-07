Maastricht 2019: Fiden dà appuntamento all’Europa

Atteso per inizio ottobre il 63° congresso annuale della Federazione europea degli imprenditori del pulito. Il tema, le sfide del digitale.

L’appuntamento è a Maastricht, dove nel 1992 nacque la nuova Europa. I giorni, dal 3 al 6 ottobre 2019. Stiamo parlando del 63° Congresso Fiden, che fa seguito allo straordinario successo di Venezia nel 2018. Il tema è di grande interesse e attualità: la “Gestione del personale nell’era digitale, fra Sfide e opportunità”. Saranno discussi, in particolare, gli effetti dell’avanzamento della digitalizzazione in ambiti come la formazione e la gestione del personale nelle imprese, ad il significato di tale fenomeno per gli imprenditori”.

Le grandi sfide (e opportunità) del digitale

Come avvicinare i collaboratori a questa nuova realtà, come insegnare loro a gestirla? Come porsi di fronte a queste sfide e trarne vantaggi per le imprese? Quale sostegno e accompagnamento sono utili e sensati nell’ottica di tale cambiamento? Queste sono solo alcune delle questioni che verranno discusse nel corso dell’attesa tavola rotonda prevista per la mattinata del 4 ottobre, che verrà coordinata da Hans Ziegle, presidente Fiden.

Olanda e Benelux, ma anche la Venezia storica

A seguire, sempre il 4, una riflessione su Olanda e Benelux – Economia e pulizia degli edifici a livello industriale oggi, e “Nulla è quello che sembra – immagine, reputazione e identità nell’era della trasformazione digitale”. In chiusura di mattinata “Pensare, condividere e agire – trasformate e moltiplicate la capacità dei vostri collaboratori con servizi digitali integrati” e il momento dello sponsor culturale, con la presentazione del progetto “Venezia – Pulizia dei palazzi storici”, con Roberto de Zorzi, Iniziative Venete/ Fiden.

Cene, visite… e un relax perfetto

Lavori intensi anche nel pomeriggio, con una tavola rotonda sull’”Inclusione nel settore della pulizia” e, dalle 14, l’Assemblea Generale Fiden. In serata, un gradito momento conviviale con la cena tradizionale presso il Kruisherenhotel. Ma è solo un antipasto della giornata di sabato 5, occupata dalla visita di lavoro organizzata per approfondire il “Mantenimento e pulizia di imprese di produzione alimentare e dei palazzi dell’amministrazione della regione Limburg”, con tanto di visita alla cantina vini “Appostel Hoeve”, al birrificio “Gulpener” e al Castello Cortenbach. Il tutto coronato, ciliegina sulla torta, dalla cena di gala presso lo Château Neercanne. Ricco ancdhe il programma per gli accompagnatori: l’hotel, infatti, è situato vicino a Maastricht all’interno di un grande parco. Grazie alla sua posizione tranquilla e tuttavia centrale, offre tutti i presupposti per un appuntamento di successo, sia dal punto di vista lavorativo che del relax.

