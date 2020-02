Lucart Professional promuove il programma E-Space

L’economia circolare è una prospettiva di sostenibilità nuova ed emergente. La sua evoluzione, che tocca diversi campi, richiede un cambiamento culturale a partire dalle nuove generazioni. Lucart Professional crede fermamente in questa missione tanto da diventare promotrice del lancio del programma E-Space di Foundation for Environmental Education, un progetto pilota della durata di due anni, che mira ad accelerare la transizione e a creare maggiore consapevolezza. Foundation for Environmental Education (FEE) è la più grande organizzazione di educazione ambientale al mondo con membri in 77 paesi.

Obiettivi del progetto

Sviluppare un quadro curricolare per l’educazione scolastica sull’economia circolare;

Sviluppare un kit educativo esemplare sull’economia circolare;

Formazione degli insegnanti sull’insegnamento dell’economia circolare attraverso il framework Seven Step Eco-Schools dell’apprendimento basato su progetti;

Sensibilizzare le parti interessate sul ciclo di produzione, dalla materia prima al prodotto finale, al suo utilizzo, ai modi per riutilizzare, ridurre, riciclare / aumentare il ciclo – in altre parole, una comprensione dell’economia circolare;

Il progetto piloto durerà fino alla fine di marzo 2021 in Lettonia e Slovenia, dopo di che c’è l’intenzione di estendere E-SPACE alla rete di Eco-scuole di oltre 52.000 scuole in 68 paesi.

https://www.lucartprofessional.com/e-space/en/