LIFE 2019, la quarta edizione a Venezia il prossimo 21 e 22 novembre

E’ partito il conto alla rovescia per la quarta edizione di LIFE (Labour Intensive Facility Event) che si terrà a Venezia il prossimo 21 e 22 novembre nella splendida cornice dell’Hilton Molino Stucky. Venezia è la nuova città scelta da LiFE per far incontrare tutto il mondo del facility Management Italiano e per lanciare una nuova grande sfida imprenditoriale nel panorama non solo Italiano: la nuova CONFINDUSTRIA SERVIZI HYGIENE, CLEANING & FACILITY SERVICES, LABOUR SAFETY SOLUTIONS. Si tratta della federazione dei servizi in ambito confindustriale che darà inizio ad un nuovo viaggio nato dalla scommessa di quattro associazioni affini che, pur mantenendo le loro specificità, hanno deciso di svolgere un ruolo comune nel promuovere e sostenere un comparto – quello del Facility Management e del Facility Services – in forte crescita che coinvolge un enorme numero di lavoratori, caratterizzato dall’uso intenso di manodopera, e dall’enorme importanza, in termini economici e sociali, per lo sviluppo e la crescita del Paese.

Per l’occasione, LiFE si fa letteralmente in quattro: siamo infatti arrivati alla quarta edizione e nel 2019 sono quadruplicati i soggetti coinvolti alla sua realizzazione. L’organizzazione sta lavorando per offrire a tutti i partecipanti un ventaglio di argomenti ed una platea di ospiti di altissimo livello, incentrando questa edizione sulla voglia di ridare slancio allo spirito di sfida e di scoperta di cui le imprese hanno bisogno per cercare nuovi mercati e misurarsi con l’innovazione, in un evento dedicato al business del settore.

Questa edizione è promossa, per la prima volta, da un’ampia squadra di associazioni rappresentative del comparto del Facility e dei Servizi Integrati in Italia: ANIP-Confindustria (Associazione Nazionale Imprese di Pulizia e Servizi Integrati, A.N.I.D. (Associazione Nazionale delle imprese di pulizia e disinfestazione), ASSOSISTEMA(Associazione Sistema Industriale Integrato di beni e Servizi Tessili e Medici Affini)e UNIFerr (Unione Nazionale Imprese esercenti attività di Pulizia e Servizi Integrati Ferroviari).Quattro realtà che, insieme, si pongono l’obiettivo di rafforzare e approfondire i temi già lanciati nelle precedenti edizioni di LIFE, oltre che “fare network” soprattutto tra le aziende, gli imprenditori e gli altri protagonisti del settore.

