LeoBot è il vincitore assoluto dell’Interclean Innovation Award

Il terzo giorno di Interclean Amsterdam Online, evento virtuale al 100%, è iniziato con l’annuncio del vincitore assoluto dell’Amsterdam Innovation Award: Leobot di Lionsbot. Su un totale di 86 iscrizioni, lo scorso 12 maggio, l’avevano spuntata quattro innovazioni, suddivise per categoria: LeoBot di LionsBot, VacuTronic di Hermes, ToolSense IOT & ToolSense NOW di ToolSense, TORK Virtual Reality Clean Hands Training di Essity.

LeoBot di LionsBot, è una famiglia di robot per la pulizia, ognuno con la propria specializzazione: un passo avanti in termini di risultati di pulizia, con una grande personalità. Veri e propri robot “social” capaci di costruire una relazione con gli operatori attraverso una continua interazione con l’ambiente. La cosa interessante è che Leobot non si contrappone alla forza-lavoro umana, ma la esalta e la migliora: infatti eleva lo stato e la motivazione dell’operatore aiutandolo a essere orgoglioso del lavoro svolto.

Ricordiamo anche gli altri vincitori del prestigioso premio.

Per la Categoria Attrezzature, detergenti e washroom, VacuTronic di Hermes, strumento di raccolta delle acque reflue che può essere utilizzato per tutti i tipi di pulizia delle facciate. È una soluzione pratica a un problema diffuso: proteggere l’ambiente impedendo all’acqua contaminata di penetrare nel terreno. Insomma, un sistema economico ed al contempo facile da usare.

Per la categoria E-cleaning ToolSense IOT & ToolSense NOW di ToolSense. Il sistema mira all’eliminazione di un uso errato delle macchine attraverso la digitalizzazione dei processi di pulizia ad una frazione del costo rispetto ad altri sistemi. Può essere utilizzato con qualsiasi marca di macchine per pulizia e opera su tutti i prodotti dei principali fabbricanti. Il sistema è facile da applicare a macchine per la pulizia grandi e piccole e acquisisce un’ampia varietà di dati intelligenti. Grande o piccolo, è accessibile per tutte le operazioni di pulizia.

Per la categoria Prodotti/servizi correlati, infine, la medaglia d’oro è andata a TORK Virtual Reality Clean Hands Training di Essity. Si tratta di una simulazione interattiva di training per l’igiene delle mani creata per aiutare gli operatori sanitari. Spostando la formazione in un mondo virtuale, emerge un potenziale di miglioramento significativo: e infatti la giuria ha apprezzato questo metodo intuitivo e accessibile, che permette di garantire una formazione continua in loco e di migliorare gli standard.