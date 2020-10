Legacoop Fvg : Anna Fornasiero nuova presidente

Si è svolta lo scorso 1 Ottobre, nella sala del Teatro Palamostre di Udine l’assemblea territoriale di LegaCoop Fvg Produzione & Servizi. Nel corso dei lavori ai quali hanno partecipato rappresentanti delle tante cooperative del settore sono stati approvati all’unanimità sia il documento programmatico nazionale “insieme per costruire lavoro” che quello regionale di indirizzo “Il lavoro oltre la crisi pandemica: ruolo e proposte della cooperazione che produce”.

L’assemblea territoriale di Udine si è svolta nell’ambito del percorso verso l’Assemblea nazionale di mandato 2020 di Legacoop Produzione e Servizi, programmata per il prossimo 27 e 28 ottobre a Bologna ed è stata preceduta in Friuli Venezia Giulia da un grande lavoro territoriale per arrivare alla condivisione dei documenti programmatici e all’unanimità anche sul nome della nuova presidente nonché sulla composizione della direzione regionale.

L’assemblea ha infatti eletto Anna Fornasiero già vice presidente della cooperativa Idealservice al vertice dell’Associazione Produzione & Servizi di Legacoop Fvg. Nominati oltre alla Direzione anche i delegati all’assemblea Nazionale che avrà il compito di individuare le future politiche associative e gli obiettivi prioritari per il prossimo mandato 2020-2024. Importante è quindi il contributo fornito al dibattito nazionale dal documento approvato a Udine, dove fra l’altro si legge: “Sostenere l’economia del territorio tramite l’esempio, l’impegno e lo sviluppo, con gli strumenti e il modello della cooperazione di lavoro, in particolare in FVG, significa sostenere il lavoro nella migliore accezione a favore delle lavoratrici e lavoratori con esempi per valorizzarne il ruolo e per far crescere dall’interno dell’azienda produttività e proposte innovative.

Fra i capitoli che il documento regionale di Legacoop Fvg produzione e servizi mette in evidenza la “Sostenibilità ed economia circolare” intesa come attività di sollecitazione e accompagnamento per promuovere, tra le Associate, forme di sviluppo sostenibile e l’adozione di “ecosistemi circolari”. Segue l’Intergenerazionalità e l’attrazione di talenti al fine di garantire acquisire nuove professionalità per affrontare le riconversioni/ammodernamenti tecnologici che il mercato impone promuovendo nel contempo i valori dell’organizzazione cooperativa.