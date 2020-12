Le proposte di CNS per un Natale solidale

Il Consorzio Nazionale Servizi – CNS – sceglie la formula online per continuare a condividere esperienze di cooperazione attraverso gli Aperitivi Cooperativi.Il primo incontro virtuale si è svolto il 4 dicembre, su piattaforma Zoom, e ha ospitato l’associazione Rise Against Hunger che – con la distribuzione di pasti a popolazioni in grave stato di necessità – ha trovato il modo di accompagnare intere comunità su percorsi di sviluppo ed educativi.

“L’attuale emergenza- ha spiegato Roberta Baldazzi, Country Manager di Rise Against Hunger – sta peggiorando la condizione di chi si trova nel disagio, in particolare tante famiglie che stanno attraversando una difficoltà economica a causa della riduzione o della perdita del lavoro. L’incidenza dei “nuovi poveri” è passata dal 31% al 45%”. Il Consorzio Nazionale Servizi ha sostenuto l’associazione attraverso una donazione che servirà ad acquistare i prodotti alimentari destinati alle famiglie in difficoltà.

“Da molto tempo CNS voleva realizzare una collaborazione con Rise Against Hunger. In realtà si pensava a un evento in presenza nel quale metterci in gioco, ma non ci siamo persi d’animo e abbiamo colto comunque l’opportunità offerta dal digitale, volendo riproporre un momento di socializzazione tra colleghi che toccasse temi cooperativi e concreti” ha affermato Laura Sbardella, Responsabile selezione e servizi al personale di CNS.

Anche per i regali ai propri dipendenti, il Consorzio ha optato per un pacco speciale, cooperativo e sostenibile. Quattro, tutte cooperative, le imprese coinvolte nella realizzazione della classica strenna natalizia, che contiene prodotti della terra a km zero, realizzati grazie al recupero di beni confiscati alle organizzazioni mafiose, impiegando lavoro di qualità, dando valore ai lavoratori svantaggiati, utilizzando le piattaforme digitali per sostenere nuovi modelli di business sostenibili e inclusivi.

Sono Libera Terra, l’anima agricola delle cooperative sociali che sotto il segno dell’associazione Libera, gestisce terreni e strutture confiscati alle mafie in Sicilia, Calabria, Puglia e Campania.

Local To You, nata da alcune cooperative sociali del territorio bolognese che operano nel settore agricolo, alle quali chiunque può rivolgersi ordinando online con un click.

“Libreria delle Donne” e “Lumi”, le librerie cooperative dalle quali sono stati acquistati libri e DVD scelti direttamente dai dipendenti di CNS.

“Consegne etiche” che si occuperà delle consegne sul territorio bolognese. La prima piattaforma cooperativa di consegne a domicilio, nata dalla volontà di creare un’alternativa alle piattaforme tecnologiche più diffuse, mettendo al centro il lavoro e i diritti dei riders.

Attraverso la condivisione di queste proposte il CNS si augura di poter ispirare chi è in cerca di idee per regali rispettosi del prossimo e doppiamente appaganti per chi li riceve, in quanto prodotti con passione ed etica.