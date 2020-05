La maratona di Victory non si ferma: 250 milioni di metri quadrati disinfettati

Sono passati più di due mesi da quando l’emergenza Covid-19 ha sconvolto il nostro paese. L’Italia sta riaprendo, anche grazie agli atomizzatori elettrostatici Victory che in questi mesi hanno lavorato senza sosta, disinfettando più di 250 milioni di metri quadrati (34.000 campi da calcio), tra ospedali, mezzi di trasporto, magazzini, uffici e aziende di produzione.

Con le consegne in corso nel mese di maggio, ISC avrà fornito più di 400 imprese con 1400 macchine Victory, a pistola o zaino, che continueranno a effettuare una vera e propria maratona di sanificazione, raggiungendo la capacità di disinfettare 40.000.000 di metri quadri a settimana!

Victory, l’unico atomizzatore elettrostatico brevettato, è stato riconosciuto come standard dal mercato per l’erogazione del disinfettante, in quanto già presentato in Italia nel 2018, dopo più di 2 anni di sperimentazioni. Inserito dalle più importanti imprese di servizi nelle procedure di sanificazione degli ambienti ad alto rischio, prima dell’emergenza Covid-19, è stato subito applicato nelle procedure di disinfezione e bonifica da Coronavirus.

Victory è l’atomizzatore elettrostatico, a pistola o zaino, che rivoluziona l’applicazione del disinfettante, rendendola più veloce (si eroga 1 litro di soluzione disinfettante in 10 minuti, coprendo un ambiente di complessità media di circa 150 metri quadrati) ed efficace. Grazie alla carica elettrostatica, la soluzione copre uniformemente e in modo avvolgente qualsiasi oggetto o superficie presente, senza creare sgocciolamenti e evitando che si tolga il prodotto prima che abbia agito sugli elementi patogeni. L’ambiente è subito vivibile perché la soluzione viene attratta dalle superfici e non rimane in sospensione, migliorando la qualità dell’aria.

L’atomizzatore elettrostatico è anche ecologico ed economico perché la nebulizzazione permette di coprire uniformemente una superficie con il 65% di prodotto in meno, per una evidente riduzione dei costi e dell’impatto ambientale.

Victory è una esclusiva ISC.

www.iscsrl.com