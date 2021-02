La Lucente SpA si aggiudica l’appalto per la sanificazione degli autobus di Bergamo

La Lucente SpA si aggiudica l’appalto per il servizio di sanificazione quotidiana della flotta ATB Azienda Trasporti Bergamo. Il contratto tra le due aziende, della durata di 3 mesi, prevede la sanificazione quotidiana degli interni della flotta autobus, in continuità con quanto svolto da ATB dall’inizio dall’emergenza pandemica anche con altri fornitori.

Il servizio verrà attuato mediante l’atomizzazione di detergente igienizzante a base di Perossido di idrogeno che, oltre ad essere attivo nei confronti di SARS-CoV-2 e conforme alla Circolare Ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 2020, ha l’enorme vantaggio di essere ecocompatibile, perché una volta terminata la sua azione, le microparticelle di cui è composto si degradano in ossigeno e acqua: non produce quindi composti volatili nocivi, con benefit per la salute dell’ambiente e dei viaggiatori. Inoltre, l’applicazione per atomizzazione evita umidità residua sulle superfici trattate.

I viaggiatori saranno informati dell’attività di Lucente SpA anche attraverso l’esposizione di una campagna indoor a bordo della flotta: 250 appendini fronte retro illustreranno l’operazione. Inoltre tramite Qr code, sarà disponibile un video esemplificativo dell’operazione di sanificazione da visionare con i propri device.