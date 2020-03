La disinfezione delle superfici nella lotta al Covid-19

Secondo quanto riportato da due articoli apparsi sulle autorevoli testate scientifiche Jama Network e New England Journal of Medicine, da analisi effettuate nelle stanze di ospedale di persone affette da COVID-19 è emerso che, in assenza di una corretta e ripetuta procedura di igiene e disinfezione, il virus permane sulle superfici. Le analisi sono risultate negative successivamente alla somministrazione di corrette procedure di sanificazione.

L’industria dell’igiene, rappresentata da Afidamp, associazione da sempre impegnata nella divulgazione del valore dell’igiene per la tutela della salute dei cittadini, si trova in prima linea in questo delicato momento determinato dalla pandemia del Covid-19.

Il Gruppo Chimici di Afidamp, a cui siedono le più importanti aziende del settore della detergenza professionale, che con il massimo impegno stanno facendo fronte alle enormi richieste di disinfettanti e prodotti per la sanificazione degli ambienti, ha approfondito il tema con alcuni esperti, analizzando come sia meglio operare.

E’ emerso come sia necessario un impegno a tutto campo per contrastare il virus che prolifera a temperature non molto elevate e con tasso di umidità alto. Poiché il virus ha dimostrato di sopravvivere anche a lungo sulle superfici, il ruolo della disinfezione e decontaminazione ambientale è fondamentale. È necessario porre attenzione alle corrette procedure di disinfezione senza approssimazioni ma con estrema cura e con prodotti adeguati. Tra i presidi chimici si consigliano prodotti a base di alcool e ipoclorito, tra le strumentazioni molto utili i prodotti monouso. Si sottolinea l’importanza della pulizia dei materiali e strumentazioni utilizzati.

L’industria dell’igiene e in particolare il settore chimico sta lavorando a pieno ritmo, per provvedere alle esigenze del settore, con un impegno che si traduce in un valore sociale per il bene della comunità.

http://www.afidamp.it