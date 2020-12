La campagna di comunicazione Unger vince il Marketing-Award

Un grande onore per Unger: la campagna di comunicazione digitale per la Limited Black Series Edition è stata premiata con il “Technology and Marketing Awards”. Stefan Koßmann, Senior Marketing Communications Specialist di Unger, ha ritirato il premio nella categoria “Best Digital Campaign”. “Siamo molto orgogliosi di ricevere un premio di marketing riconosciuto a livello internazionale. Questo premio dimostra che la nostra strategia di comunicazione mirata e crossmediale, l’approccio chiaro e soprattutto i nostri prodotti innovativi vengono ben accolti dai nostri clienti e dai clienti finali. La campagna per la Limited Black Series Edition è stata la più riuscita nella storia dell’azienda fino ad oggi”.

Campagna innovativa per prodotti innovativi

UNGER ha sviluppato una nuova strategia di comunicazione intorno all’introduzione della Limited Black Series Edition – una serie esclusiva di prodotti per la pulizia delle finestre. L’obiettivo era quello di supportare attivamente i rivenditori specializzati UNGER nella vendita dei prodotti Black Series. Gli esperti di comunicazione di UNGER si sono affidati ad un’ampia campagna digitale con un approccio diretto ed emozionale. Tra l’altro sono stati utilizzati anche degli influencer per introdurre l’edizione limitata Black Series Edition al gruppo target. “La campagna ha avuto molto successo già dall’inizio. Il feedback estremamente positivo dei clienti e dei clienti finali, così come i dati di vendita, hanno confermato il percorso che abbiamo intrapreso. La Limited Black Series Edition è andata esaurita a tempo di record”, afferma Stefan Koßmann.

Il “Technology and Marketing Award” viene tra l’altro assegnato alle aziende dei settori della pulizia, dell’igiene o del Facility Management, in grado di dimostrare eccezionali sforzi di marketing online per aumentare l’impegno, le conversioni, il traffico o le vendite.

Ulteriori informazioni: www.ungerglobal.com