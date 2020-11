ISSA Show North America sarà un evento virtuale

A causa dell’epidemia di COVID-19, gli organizzatori di ISSA Show North America hanno annunciato che la fiera, in programma dal 16 al 19 novembre, sarà organizzata virtualmente.

ISSA Show North America rimarrà l’evento principale per fare rete, apprendere le migliori pratiche e scoprire nuovi prodotti e soluzioni per il settore delle pulizie commerciali, istituzionali e residenziali. Questa “trasformazione” in evento virtuale non cambierà la “pelle” della fiera che continuerà ad offrire contenuti, nuovi prodotti, apprendere, condividere idee e fare rete. “Ogni opportunità è ancora davanti a noi; avrà solo un aspetto e una sensazione leggermente diversi. Man mano che ci avvicinavamo alle date della manifestazione, è diventato chiaro che un evento virtuale era la nostra strada da percorrere “. ha affermato Lindsay Roberts, Group Director, ISSA Show North America. “Abbiamo dovuto adattarci tutti quest’anno e l’ISSA Show non fa eccezione. Questo settore è resiliente e positivo. Credo che trarremo pieno vantaggio dalle nuove opportunità che ci aspettano quest’anno. Siamo entusiasti di creare qualcosa di efficace e coinvolgente per il nostro settore”.

L’esperienza virtuale offre un mix di contenuti live e on-demand disponibili fino al 31 marzo 2021 per tutti coloro che si registreranno all’evento, rendendo più facile che mai la partecipazione dei professionisti del settore da qualsiasi luogo e secondo i propri ritmi.

Per ulteriori informazioni su come registrarsi, prezzi e pacchetti, visitare issashow.com/register.