Issa Pulire riaccende le luci con fiducia e in sicurezza!

ISSA Pulire è pronta per la kermesse in programma a Verona dal 7 al 9 settembre 2021, la prima grande fiera della “nuova normalità”. Per questa edizione, la numero 25, si potrebbe prevedere, infatti, una fiera quasi normale. Durante questa pandemia abbiamo imparato che i servizi di pulizia, pur operando in silenzio e spesso nell’ indifferenza generale, sono indispensabili per garantire la nostra sicurezza e per proteggere e preservare la qualità della nostra vita.

Gli organizzatori hanno lavorato in questi mesi con Veronafiere per costruire i presidi più efficaci in termini di prevenzione, per garantire a tutti le migliori condizioni. I protocolli di sicurezza, infatti, sono rigorosissimi e l’Ente fieristico sta ultimando la certificazione GBAC STARTM, un protocollo messo a punto proprio dalla divisione di ISSA, GBAC, per la sicurezza degli edifici e delle strutture.

In questo momento la campagna di riconferme, che si era mossa per tempo, ora è al 70% circa e nelle ultime settimane ha ricominciato a crescere intercettando anche nuovi soggetti merceologici. GSA ha rinnovato la partnership anche per questa edizione che, con 30 anni di storia, è una delle manifestazioni più importanti a livello mondiale.

La più grande fiera in Italia della pulizia professionale ospita un’offerta merceologica completa di macchine, prodotti chimici, attrezzature e componentistica per l’igiene degli ambienti. Un appuntamento irrinunciabile che, oggi più che mai, offre importantissime opportunità di business a tutta la filiera del cleaning professionale.