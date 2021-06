ISSA Pulire 2021: un appuntamento “che non si può rifiutare”…

Issa Pulire 2021, in programma a Verona dal 7 al 9 settembre, è il classico appuntamento “che non si può rifiutare”. Sarà la grande festa della ripresa, e celebrerà un settore che, nella sua interezza, è stato davvero fondamentale durante la pandemia, e lo sarà ancora. Oltretutto, a conti fatti, la prossima possibilità di partecipare a una fiera di questo calibro in Italia slitterebbe al 2023, quando ormai i giochi per la ripartenza, anche nel nostro settore, saranno fatti.

ISSA PULIRE torna con la fiera in presenza in un ambiente sicuro e sanificato, dove incontri e relazioni saranno l’anima dell’evento, permettendo agli espositori di conoscere potenziali clienti, scoprire le innovazioni di settore, fare network, far conoscere il proprio brand e ottimizzare le proprie vendite.

Scopri le misure di sicurezza di ISSA PULIRE in un video semplice ed efficace che racconta tutte le fasi preparatorie e di svolgimento della manifestazione fieristica e il protocollo completo che descrive gli strumenti per la prevenzione del rischio da Coronavirus e le misure che verranno adottate in quei giorni.

https://bit.ly/3wt5Td0