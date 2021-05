ISSA Pulire 2021: come rappresentare il mondo dei servizi

Si è tenuta ieri pomeriggio, in diretta streaming, la conferenza stampa di presentazione di ISSA PULIRE 2021, in programma a Verona in presenza dal 7 al 9 settembre. Speaker dell’evento sono stati Toni D’Andrea, Ceo ISSA PULIRE NETWORK, Stefania Verrienti, Direttore Afidamp, Andrea Risi, Editore di GSA e Andrea Laguardia, Presidente ONBSI.

Dopo i saluti e le parole di incoraggiamento di John Barrett, Direttore esecutivo di ISSA, la parola è andata a Toni D’Andrea:

“Lo scopo di questa conferenza stampa è quello di condividere il lavoro sotterraneo di questi mesi da parte di Issa Pulire e che ha portato a un riposizionamento dell’evento e alla definizione di un format diverso e forse unico nel suo genere. Si tratta della prima manifestazione della pulizia professionale che torna in presenza in tutta Europa. ISSA PULIRE 2021 porta in fiera, per la prima volta in qualità di espositori, le imprese. Le più importanti imprese di servizi di pulizia e di servizi integrati italiane. E’ molto difficile rappresentare il valore di un servizio in occasione di una fiera: il servizio è un’entità astratta, in un servizio si valuta il risultato finale, quello determina la soddisfazione del cliente. Le più importanti imprese di servizi pulizia e di servizi integrati italiane porteranno, in uno spazio appositamente progettato, l’Issa Pulire Theatre, la rappresentazione di se stesse attraverso l’esposizione delle loro competenze. Allo stesso modo parteciperanno in forma attiva le associazioni di categoria con contributi significativi. Il tutto nella massima sicurezza garantita dall’Ente Fiera di Verona e, su nostra sollecitazione, dalla certificazione GBAC STAR, un protocollo messo a punto proprio dalla divisione di ISSA,GBAC, per la sicurezza degli edifici e delle strutture.”

L’intervento di Stefania Verrienti ha ripercorso brevemente la storia dell’Afidamp, Associazione imprese italiane della filiera della pulizia professionale nata a Milano nel 1981 da un gruppo di imprenditori lungimiranti, con lo scopo di dar voce al comparto della pulizia e diffondere la cultura del pulito.

“In questi 40 anni di attività di strada se ne è fatta tanta, nel 2019 è stata creata la società Issa Pulire Network che organizza la fiera con un marchio congiunto. Il marchio Pulire rimane di proprietà di Afidamp con il suo valore storico di appartenenza. Questa è la prima edizione di ISSA Pulire 2021 e sicuramente la più importante perché, oltre ad essere la prima fiera che si svolge in presenza in Europa, è l’unica a catalizzare l’interesse del comparto e non solo nell’intero anno e si può considerare la fiera della “ripartenza”. La voglia di ricominciare è tanta e ripartiamo con una nuova consapevolezza: mai come ora il nostro settore è considerato indispensabile per la salute di tutti. Sono in preparazione degli eventi per la celebrazione del 40, ci sarà la presentazione dell’ultima Indagine del settore, si parlerà di CAM, di uno studio sulla transizione 4.0 del comparto, ecc. Questa è un’edizione diversa, rinnovata, con la possibilità di presentare un settore strutturato, che studia e che produce soluzioni innovative per combattere proprio quella pandemia che ha messo in ginocchio il mondo. Sarà quindi importante esserci!”

Andrea Risi, editore di GSA, spiega come la partnership con ISSA Pulire sia per questa edizione la più significativa di sempre. Non solo media partner, infatti, ma con un ruolo diretto nell’organizzazione della manifestazione.“ Avete fatto cenno alla nascita di Afidamp nell’81 e ho avuto l’onore di essere il primo presidente e organizzatore della prima edizione a Bologna nel lontano 1982. GSA ha collaborato a questo nuovo progetto con grande entusiasmo perché stiamo realizzando un’idea che aveva già trovato in Fiera Servizi, all’interno di Pulire, un primo tentativo di rappresentanza delle imprese sulla scorta di un’esperienza francese. Quest’anno abbiamo lavorato per creare relazioni su 3 livelli: con le grandi imprese di servizi più rappresentative, con molte associazioni di categoria dalle quali abbiamo ottenuto il patrocinio e la presenza in fiera, e, inoltre, abbiamo creato un forte legame con il territorio attraverso Confcommercio di Verona che sarà strategica per la promozione della fiera presso i propri associati. Questo è stato in questi mesi il nostro impegno e lo sarà fino all’inizio della fiera”.

Gli interventi si sono conclusi con Andrea Laguardia che ha fatto i complimenti a ISSA Pulire per il coraggio nel perseguire la sua iniziativa. “ Non credo che sia un caso che sia la fiera del settore delle pulizie e del facility a ritrovarsi per prima in presenza perché la pandemia e la lotta al virus ha fatto emergere quanto siano indispensabili i nostri servizi. Tutti i protocolli di sicurezza per la ripresa di tutte le attività economiche contengono tra i primi punti principali le sanificazioni. Le imprese di servizi negli ospedali hanno combattuto fianco a fianco con i medici la stessa battaglia contro un nemico comune, costituendo la prima linea anche in virtù delle innovazioni tecnologiche e dei prodotti e dei processi di pulizia messi in campo. L’ONBSI è l’Ente bilaterale del settore del multiservizi che mette insieme i firmatari del contratto nazionale, sindacati e associazioni datoriali, in questo periodo sta lavorando sul tema della sicurezza sul lavoro per difendere i nostri lavoratori da tutte le insidie che possono incontrare nell’esercizio del loro lavoro. Abbiamo inoltre promosso un Bando per un sostegno economico ai lavoratori che hanno dovuto sostenere spese maggiori a causa della pandemia. A breve daremo il via ad una campagna per i corsi di formazione per sia per le imprese che per i dipendenti. Questi temi avranno ampia cittadinanza durante ISSA Pulire, innovativa l’idea del Theatre per fare emergere e rendere ancora più visibile il nostro settore”.