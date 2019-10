ISSA PULIRE 2021: al via la campagna di riconferma

E’ iniziata il 14 ottobre la Campagna di Riconferma spazi a ISSA PULIRE, prevista a Verona dal 18-20 maggio 2021, per tutti gli espositori dell’ultima edizione. Un’opportunità che consentirà, come avviene da qualche edizione, di confermare la posizione occupata nell’edizione 2019.

La Campagna di Riconferma sarà suddivisa in due fasi: la 1° fase, che sarà attiva fino al 14 novembre prossimo, darà la possibilità di confermare e se possibile incrementare la propria area espositiva, interna o esterna, ubicata nei padiglioni 2, 4 e 6. La 2° fase, prevista dal 25 novembre al 20 dicembre, sarà invece dedicata a coloro che desiderano cambiare la posizione con la possibilità di modificare l’area espositiva interna o esterna.

L’ultima edizione, che si è chiusa con un incremento di visitatori e di espositori, è stata anche l’occasione per ufficializzare il passaggio di consegne tra Afidamp Servizi, che per 20 anni ha curato la produzione e l’organizzazione della fiera, e Issa Pulire Network. Questa, come ormai noto, è nata dalla volontà di ISSA e AfidampFAB allo scopo di creare la più grande piattaforma a livello globale di eventi fieristici dedicati al comparto della pulizia professionale e dei servizi integrati.

“La nostra volontà, per quanto riguarda la prossima edizione, la venticinquesima, sarà quella di estendere la partecipazione a nuovi comparti merceologici, di incrementare il tasso di internazionalità, di portare nuovi visitatori provenienti dai mercati americani, asiatici del Medioriente e dell’Africa” dichiara Toni D’Andrea, AD di Issa Pulire Network S.r.l.

Per la prima edizione organizzata dalla neo costituita società Issa Pulire Network si prevedono quindi importanti novità. L’intenzione dell’organizzatore è quella di produrre ancora una volta la migliore edizione di sempre.

www.issapulirenetwork.com