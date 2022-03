Interclean annuncia le candidature per l’Amsterdam Innovation Award 2022

Dalle salviette ricavate da bottiglie di plastica riciclate da spiagge, mari e fiumi, ai robot per le pulizie ecocompatibili o alla bottiglia spray che trasforma l’acqua di rubinetto in ozono liquido, un potente disinfettante naturale: una giuria indipendente ha individuato i 12 candidati all’Amsterdam Innovation Award di Interclean scelti tra 78 partecipanti in 4 categorie. Da aprile, sul sito Web di Interclean Amsterdam si potrà votare per il premio Visitors Choice, la scelta del pubblico. Il 10 maggio, con l’apertura della fiera Interclean Amsterdam, saranno annunciati i vincitori ed in ciascuna categoria e il vincitore assoluto.

I candidati all’Amsterdam Innovation Award 2022:

Categoria Sustainability & Environment (Sostenibilità e ambiente)

Maya Professional Tools, EVERSEA Multipurpose Cloth; realizzato con il 30% di filato Seaqual® ricavato dal PET delle bottiglie di plastica raccolte da litorali, spiagge, mari e fiumi. Tork, un marchio Essity, Tork Biobased Heavy-Duty Cleaning Cloth; aiuta a ridurre il consumo di materiali fossili migliorando l’efficienza della pulizia. Spectro, Ecodos Dosage Bottle; flacone di dosaggio proveniente al 100% dal primissimo riciclaggio a ciclo chiuso di imballaggi in plastica nell’industria della pulizia.

Categoria Smart Technologies & Digitalisation (Tecnologie intelligenti e digitalizzazione)

FHP Vileda SCS, Swep Evidence System D; sistema di pulizia avanzato che permette una pulizia più veloce e duratura, segnalando quando il lavoro è concluso. Lionsbot International, R3 Scrub; assistente robotico personale per gli addetti alle pulizie, un robot che chiunque può usare ovunque. Gaussian Robotics, Gaussian Scrubber 50 Pro; robot per la pulizia di spazi commerciali con IA per la pulizia automatica, lo spazzamento, il lavaggio e la disinfezione.

Categoria Workforce & Ergonomics (Forza lavoro ed ergonomia)

Kärcher, BVL 5/1 Bp; il nuovo BVL 5/1 Bp, zaino aspirapolvere ergonomico a batteria in polipropilene espanso (EPP), innovativo e ultraleggero. RCM, Nexbot; macchina lavasciuga autonoma fatta per pulire rapidamente grandi aree con minimo impatto ambientale e maggiore redditività. Arcora International, Arcora Pu-Pad Light; tappetino per pavimenti per tutte le superfici resistenti all’acqua fino a 80.000 m².

Categoria Health & Hygiene (Salute e igiene)

Alani Higiene Profesional, Coreless Centre Pull Paper Towel in Tad; rotolo di carta con controllo del consumo e riduzione dei rifiuti. Consensus Group, EnozoPRO; aerosol per la conversione diretta di acqua in ozono liquido. Non tossico, durevole ed ecologico, senza profumo o coloranti.AR-CO Chimica, Aladin GT5; distributore automatico di prodotti super concentrati, per ottenere soluzioni pronte all’uso nella giusta quantità.

Dall’inizio di Aprile fino al 3 Maggio, tutti gli operatori del settore potranno votare la loro innovazione preferita sul sito intercleanshow.com/amsterdam/innovations/nominees/

Il candidato che riceverà il maggior numero di voti riceverà il certificato Visitors’ Choice. L’annuncio dei vincitori in ciascuna categoria, il Visitors’ Choice e la presentazione dell’Innovation Award al vincitore assoluto, avrà luogo martedì 10 maggio durante Interclean Amsterdam al RAI Amsterdam.