Indennità da COVID-19: Onbsi attiva un Bando

Si tratta di un sostegno dedicato alle lavoratrici e ai lavoratori del settore Servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi, che svolgono un ruolo fondamentale nella lotta alla pandemia e che, insieme alle proprie famiglie, si trovano costretti a misurarsi con gli ostacoli quotidiani causati dall’emergenza.

L’Organismo Nazionale Bilaterale dei Servizi Integrati, attraverso le sue Parti Sociali costituenti, persegue da sempre un obiettivo fondamentale: fornire alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti utili e concreti strumenti di supporto. Per questo ha dato vita al “Bando Indennità emergenziale conciliativa Covid-19” con l’obiettivo di supportare i lavoratori in questa fase di difficoltà causate dalla diffusione sul territorio italiano del Covid-19.Questa pandemia , direttamente e indirettamente, sta causando diversi disagi alle famiglie impegnate a portare avanti i normali carichi lavorativi in concomitanza con le esigenze educative della prole e le possibili esigenze sanitarie dei membri, anche anziani e/o non autosufficienti, della famiglia.

Il Bando consente a ciascun iscritto a ONBSI di usufruire di un contributo solidale straordinario fino a un massimo di 200 euro. Potranno farne richiesta, esclusivamente tramite il Portale S.I.ONBSI, tutti i lavoratori che in data 1° marzo 2020 risultino iscritti a ONBSI e che abbiano maturato un’anzianità contributiva di almeno 12 mesi. Il Bando è attivo solo fino a esaurimento del budget stanziato.

Tutte le informazioni si trovano qui:

https://www.onbsi.it/contributo-solidale-straordinario/