Il gruppo Sutter premiato per la sostenibilità

Il Gruppo Sutter è tra le 44 società premiate ed inserite nell’Index Future Respect 2020 che presenta, per ogni anno, i Bilanci di Sostenibilità più apprezzati dai Consumatori. Un Gruppo di esperti ne ha individuati 210 (pubblicati nel 2020 e relativi all’esercizio 2019), ritenuti accessibili e circostanziati nella rappresentazione della loro governance sostenibile. Un Gruppo di 250 Consumatori, attenti e sensibili agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, dai 210 Bilanci suddetti ha espresso preferenze per i 44 ritenuti più interessanti, per aver illustrato in maniera comprensibile ed esaustiva la propria governance sostenibile facilitando scelte consapevoli da parte dei Consumatori e per aver evidenziato le migliori pratiche utili alla promozione della cultura della Sostenibilità, con una narrazione efficace, coinvolgente e distintiva.

Complimenti al Gruppo Sutter!