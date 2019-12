Il direttore EFCI Isabel Yglesias eletto vice presidente EBSA

Il 29 novembre, i membri dell’EBSA hanno eletto Michael Freytag ( Confederazione mondiale per l’occupazione ) come nuovo presidente e il direttore dell’EFCI (Associazione europea delle imprese di servizi di pulizia e facility),Isabel Yglesias, nuovo vicepresidente dell’EBSA.

L’EBSA (European Services Business Alliance) riunisce le associazioni europee nel settore dei servizi alle imprese e lavora per aumentare la conoscenza, la visibilità e il riconoscimento del settore dei servizi alle imprese a livello europeo.

L’EBSA promuove la convergenza delle opinioni e delle posizioni espresse dalle associazioni dei servizi alle imprese europee al fine di migliorare la capacità di rappresentare in modo forte le istituzioni dell’UE e altre parti interessate europee e internazionali.

L’EBSA è stato molto attiva nel corso del 2019. In particolare ha pubblicato un Manifesto per il nuovo mandato legislativo e ha svolto attività di patrocinio in settori quali il mercato interno dei servizi, gli appalti pubblici, gli standard di servizio e le statistiche sui servizi.

I servizi alle imprese rappresentano circa il 12% dell’economia europea e sono fattori chiave per aumentare la produttività europea e trasformare l’economia europea. La nuova presidenza ha la volontà di promuovere attivamente l’EBSA e la pertinenza dei servizi alle imprese a livello dell’UE.