Il contributo di Rekeep al Covid Hospital di Civitanova Marche

Rekeep, primo player italiano nel settore dell’Integrated Facility Management, in qualità di general contractor e impresa esecutrice, ha coordinato i lavori per la realizzazione, in soli 20 giorni, del nuovo Covid Hospital Marche di Civitanova Marche.

La struttura, che verrà inaugurata a breve, prevede 84 posti letto tra terapia intensiva e sub-intensiva oltre ad una sala operatoria per piccoli interventi e una sala Tac. I tecnici ed ingegneri di Rekeep hanno coordinato fino a 150 persone divise in 18 ditte. In meno di 3 settimane sono stati stesi circa 30.000 metri di cavi, 80.000 kg di canali per ricambio aria, 10.000 mq di pareti verticali in pannelli metallici e cartongesso. La struttura ha una superficie d’intervento di 5.400 mq all’interno e 2.000 mq in esterno.

A fine lavori il testimone è stato passato al team di addetti alle pulizie che ha sanificato e tirato a lucido tutti gli spazi. Eccoli qui tutti insieme, ingegneri, tecnici e specialisti del cleaning, sorridenti per il lavoro di squadra e il risultato raggiunto a tempo di record.