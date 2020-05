Il 5 maggio la Giornata mondiale dell’OMS per il lavaggio delle mani

L’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) promuove ogni anno, il 5 maggio, la Giornata mondiale per il lavaggio delle mani per ricordare quanto sia essenziale per la prevenzione delle infezioni trasmissibili.

Il lavaggio delle mani con acqua e sapone e/o con soluzioni alcoliche è raccomandato anche quale misura di prevenzione nei confronti del nuovo coronavirus COVID-19. Ha, infatti, un ruolo predominante nel rimuovere germi e batteri presenti sulla cute, attraverso un’azione meccanica. Un’azione semplice ma efficace a cui però, dobbiamo dedicare un po’ di tempo e attenzione: almeno 40-60 secondi. Non basta, infatti, aprire il rubinetto e passare le mani sotto il getto dell’acqua per eliminare il problema.

Per rimuovere i germi dalle mani è sufficiente il comune sapone, ma, in assenza di acqua, si possono utilizzare gli hand sanitizers (igienizzanti per le mani), a base alcolica non meno di 30-40 secondi. Questi prodotti vanno usati quando le mani sono asciutte, altrimenti non sono efficaci e non spesso, perché provocano secchezza della cute.

Per informare i cittadini su come eseguire correttamente questo semplice ma importante gesto, il Ministero della Salute ha pubblicato sul suo sito istituzionale un opuscolo informativo ad hoc che aggiorna le precedenti edizioni.

LEGGI L’OPUSCOLO “PREVIENI LE INFEZIONI CON IL LAVAGGIO DELLE MANI”