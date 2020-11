“Igiene, pulizie e sicurezza per la ripartenza del Paese”

CONFINDUSTRIA SERVIZI HCFS organizza il LiFE talk ‘ I Servizi per la vita”’. Le proposte del comparto per la ripartenza. Ospiti il Ministro Boccia e il Presidente Bonomi.

Il 1 dicembre 2020, nell’ambito della quinta edizione di LiFE 2020 (Labour intensive facility event promosso da Confindustria Servizi HCFS) si svolgerà a partire dalle ore 15.00 il talk dedicato al tema di ‘Igiene, pulizie e sicurezza per la ripartenza del Paese’. Interverranno il Ministro per gli Affari regionali e Autonomie Francesco Boccia, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, il presidente di Confindustria Servizi HCFS Lorenzo Mattioli. Partecipano inoltre i vicepresidenti di Confindustria Servizi HCFS Pietro Auletta, Marco Benedetti, Marco Marchetti e il presidente di ANIR Massimiliano Fabbro.

A moderare l’evento il giornalista del TG1 Mario De Pizzo. L’evento che si svolge in concomitanza con la seconda assemblea nazionale di Confindustria Servizi HCFS, vuole fare un bilancio dell’ultimo periodo e tracciare una possibile linea di sviluppo per quel mondo dei Servizi che si prende cura degli spazi, delle persone e delle comunità, anche alla luce dell’evento pandemico che sta cambiando il mondo del lavoro e forse lo cambierà radicalmente, in maniera strutturale.

“Si tratta di un momento di confronto, analisi e proposta al Paese, teso a rimarcare l’importanza e il ruolo del settore dei servizi, in tutte le se declinazioni, per la ripartenza dell’economia. Una ripresa che non può prescindere, appunto, dai ‘servizi per la vita’ che sono testimoniati dal lavoro di aziende e addetti che in epoca Covid hanno mostrato tutto il proprio valore nell’ambito di igiene, pulizia, sanificazione e sicurezza”, afferma Il Direttore di LiFE Paolo Valente che ha organizzato l’evento.

L’evento sarà pubblico e per partecipare basterà collegarsi a uno dei seguenti account social di LiFE:

– Facebook – https://www.facebook.com/life.labour/

– Youtube – https://www.youtube.com/channel/UC0aL0L5RzC65PURW_t5aU4g