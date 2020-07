Idealservice presenta il nuovo logo

Idealservice ha fortemente voluto intraprendere in questi mesi un percorso strategico volto a rafforzare l’imagine aziendale, che inizia con il restyling del logo e della propria identità visiva quali elementi identificativi della Cooperativa, carichi di storia e di significato. Accanto al restyling grafico, la più importante novità è rappresentata dal nuovo pay-off, che sostituisce il precedente, e che si propone l’obiettivo di comunicare in modo semplice ma memorabile, i pilastri sui quali da sempre si fonda Idealservice. Il logo così composto è il frutto anche di un delicato lavoro di rinnovamento della mission, della vision e dell’albero valoriale aziendale, elementi imprescindibili per lo sviluppo futuro di tutte le attività.

In ultimo, anche il sito internet ha subito un processo di rinnovamento, coerente con la nuova strategia di comunicazione aziendale e con la nuova immagine.

Un cambiamento storico che si inserisce in una strategia di comunicazione più ampia e articolata, volta a migliorare le relazioni con tutti gli stakeholder e l’approccio comunicativo aziendale.

www.idealservice.it