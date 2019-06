CMS Berlin 2019, focus sanità

Prodotti, sistemi e processi insieme a un programma di supporto completo: CMS Berlin 2019 (Cleaning Management Services), l’evento organizzato da Messe Berlin in calendario dal 24 al 27 settembre prossimi presso il quartiere fieristico della capitale tedesca, fornisce risposte a tutte le esigenze di igiene nell’assistenza sanitaria: “Dare all’igiene la massima priorità nel settore sanitario” è l’eloquente claim della fiera.

In effetti, evidenze alla mano, la pulizia e l’igiene nell’assistenza sanitaria costituiscono un complesso di compiti che mettono in campo importanti responsabilità e richiedono competenze fuori dal comune. In questo scenario, l’esperienza degli addetti alle pulizie professionali può portare a miglioramenti significativi degli standard di pulizia in strutture sanitarie come gli ospedali. Anche i produttori di macchine e attrezzature per la pulizia, nonché i fornitori di detergenti e disinfettanti adatti, svolgono un ruolo fondamentale nel soddisfare tali requisiti.

E’ proprio partendo da questi presupposti che la manifestazione si concentra sui rappresentanti di questo settore del mercato. CMS offre una panoramica completa di prodotti, sistemi e soluzioni per il mercato sanitario, oltre a offrire un programma convegnistico ad alta specializzazione, che comprende un Forum dedicato il 26 settembre.

Anche l’industria delle macchine per la pulizia sottolinea l’importanza della pulizia in ambienti sanitari. Markus Asch, presidente VDMA: “Oltre all’igiene personale, l’igiene è vitale in settori come quello dell’healthcare. Per questo è sorprendente sapere quanta pulizia manuale è ancora in atto in aree altamente sensibili come ospedali e case di cura. La salute è certamente un megatrend, e continuerà a esercitare una potente influenza su di noi nei prossimi decenni. Dovremmo approfittare di questo enorme mercato e svilupparlo in un settore chiave per il nostro futuro.”

www.cms-berlin.com