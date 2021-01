I professionisti del cleaning al lavoro alla Casa Bianca

L’ amministrazione di Biden rivela un piano per pulire a fondo e a prova di COVID-19 la residenza storica.

Le transizioni presidenziali richiedono anche i preparativi della struttura, inclusa una pulizia accurata alla Casa Bianca. La pulizia in preparazione per l’amministrazione Biden sarà ancora più accurata del solito a causa della pandemia di coronavirus e del fatto che ci sono state tre epidemie di virus SARS-CoV-2 alla Casa Bianca durante l’amministrazione Trump, riferisce la CNN.

C’è un dispiegamento di squadre per pulire e disinfettare ogni parte della Casa Bianca, per un totale di 55.000 piedi quadrati, dopo la partenza di Donald Trump oggi 19 gennaio, un giorno prima del presidente eletto Joe Biden.

L’inaugurazione di Biden, secondo un portavoce della General Services Administration (GSA), prevede la pulizia e la disinfezione di tutti i mobili, le maniglie, i corrimano e gli interruttori della luce. Inoltre, un appaltatore privato fornirà “servizi di nebulizzazione disinfettante” per ripulire l’aria dalle goccioline persistenti. I contratti e gli ordini di acquisto della pulizia per l’inaugurazione della Casa Bianca, per un totale di quasi 500.000 dollari USA, sono stati tutti effettuati tramite il Public Building Service all’interno di GSA.

Gli addetti alle pulizie a contratto come Didlake Inc., un fornitore di servizi di custodia e pulizia con sede a Manassas, in Virginia, certificato tramite il Cleaning Industry Management Standard (CIMS) dell’ISSA, sono stati scelti per un contratto per l’inaugurazione di $ 127.000. Altri costi di pulizia e manutenzione includono: $ 44.000 per pulizia della moquette $ 115.000 per la sostituzione della moquette e l’installazione di determinati pavimenti all’interno della Casa Bianca e dell’Eisenhower Executive Office Building (EEOB).

Più di $ 29.000 per la pulizia delle tende nelle ali est e ovest e $ 53.000 per la pittura e rivestimenti murali $ 37.975 per la rimozione dei rifiuti e 55.000 per la retribuzione degli straordinari per i traslocatori.

Fonte: Cleaning & Maintenance Management