Green pass a Issa Pulire 2021

ISSA PULIRE si appresta ad accogliere visitatori ed espositori in un ambiente reso ancora più sicuro dalle misure previste dal dpcm del 22 luglio, che consente l’ingresso in fiera a tutte le persone in possesso del GREEN PASS. Il GREEN PASS, in vigore nei Paesi dell’Unione Europea e in tutta l’area Schengen, certifica infatti che la persona è stata vaccinata contro il COVID-19 o ha ottenuto un risultato negativo al test molecolare/antigenico nelle 48 ore precedenti o è guarita da COVID-19 permettendo, così, di accedere a eventi, strutture e altri luoghi pubblici in Italia e facilitando gli spostamenti da altri Paesi.

Tutte le informazioni per i cittadini italiani su come ottenere il GREEN PASS sono disponibili sul sito www.dgc.gov.it; mentre gli stranieri possono consultare il sito del Ministero della Salute nella sezione Covid-19 Travellers. “Il GREEN PASS sarà un ulteriore strumento a protezione della salute di tutti i soggetti che interverranno in fiera siano essi espositori, visitatori o allestitori – commenta Toni D’Andrea, CEO di ISSA PULIRE Network – confidiamo che ciò sia di buon auspicio per una partecipazione numerosa in fiera”.

L’intero quartiere fieristico e le attività che si svolgono al suo interno sono stati riprogettati alla luce delle ultime misure di sicurezza. La certificazione verde si aggiunge allo specifico protocollo safetybusiness, contenente le linee guida più aggiornate in materia di prevenzione contro il Covid19, adottato da Veronafiere e validato dal Comitato tecnico scientifico della Protezione civile, dalle autorità sanitarie nazionali e da Aefi, l’associazione di riferimento delle fiere italiane.