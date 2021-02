FuturHub: innovazione nel facility management con CNS e Politecnico di Milano

Nasce FuturHub, il nuovo progetto pensato dal CNS per promuovere la cultura dell’innovazione in settori strategici quali l’impresa, la scuola, la sanità. Con il prezioso contributo del Politecnico di Milano, CNS analizzerà le nuove frontiere del Facility Management nel post pandemia, con particolare attenzione alle nuove tendenze internazionali, con soluzioni e applicazioni in linea con i più innovativi benchmark .

CNS si propone di diventare un hub di ricerca e innovazione in grado di facilitare e promuovere competenze e sviluppare soluzioni tecnologiche per il mercato, affiancando e supportando anche le cooperative associate in un percorso di sviluppo ed innovazione.

Tre gli appuntamenti, tutti online, in una formula dinamica ed interattiva, che culminerà in un evento finale ad alta innovazione che si svolgerà a maggio, destinato a tuti gli attori della filiera del FM: soci, fornitori, centri di ricerca, stazioni appaltanti, imprese e istituzioni.

I professori del Politecnico di Milano riuniti attorno ad un tavolo digitale, insieme alle testimonianze di alcune delle cooperative di CNS che nel corso degli incontri presenteranno le loro buone pratiche in tema di innovazione.

Il primo del ciclo di webinar organizzati con il Politecnico partirà il 18 marzo, con “Il mondo dell’Impresa”

Il 1° aprile sarà approfondito il tema dell’Istruzione, l’ultimo incontro di questo primo ciclo di webinar il 15 aprile con ” Il mondo della sanità pubblica e privata.”

Questo percorso si inserisce nell’ambito dell’accordo quadro triennale che il Consorzio Nazionale Servizi ha siglato con il Politecnico di Milano.Un’occasione importante per sviluppare progetti congiunti di innovazione e ricerca e promuovere una progettualità di carattere innovativo, che consentirà al contempo di mantenere un elevato livello culturale fra i propri operatori e facilitare un aggiornamento professionale qualificato.