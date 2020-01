Forum Pulire 2020: nuova location e nuovi temi

Dopo la chiusura di un’importante edizione della fiera PULIRE, ISSA PULIRE NETWORK S.r.l. annuncia le date della quinta edizione del congresso internazionale dei servizi integrati. FORUM PULIRE 2020 si terrà il 13 e 14 ottobre a Milano nella centralissima e prestigiosa sede di Palazzo Regione Lombardia.

L’appuntamento ritornerà puntuale ancora una volta per riflettere, pensare e progettare il futuro dell’industria. Organizzato ogni due anni in alternanza con la fiera ISSA PULIRE, FORUM PULIRE è un “think tank”, un contenitore multidisciplinare nel quale costruire pensieri e confrontare idee.

“Stiamo lavorando a un’edizione ancora più internazionale” dichiara Toni D’Andrea, AD di ISSA PULIRE NETWORK, “il nostro obbiettivo è quello di offrire a una platea sempre più ampia nuove fonti di ispirazione per lo sviluppo e la crescita del proprio business. Per questo abbiamo scelto temi che ci permettano di interrogarci sul presente, per determinarne le ragioni e sul futuro per intercettarne i bisogni”.

I 5 temi della prossima edizione sono stati quindi pensati per affrontare e dare risposte alle questioni che stanno caratterizzando sia il settore che la società in cui viviamo, e saranno:

Le donne: In un comparto produttivo labour intensive quale è quello dei servizi integrati, nel quale il costo del lavoro incide fino ad oltre l’80% del valore di produzione, il 72 per cento dei lavoratori è rappresentato da donne. Una percentuale molto alta rispetto ad altri comparti produttivi della quale tuttavia non percepiamo il valore e la dimensione.

Felicità: Sono tanti i fattori che determinano l’affermazione della felicità: si tratta di ragioni legate a variabili genetiche o sociodemografiche, economiche o culturali, religiose o politiche o anche più semplicemente a ragioni legate al contesto sociale e professionale con il quale ci confrontiamo quotidianamente. La felicità rappresenta insomma, senza alcun dubbio, una delle attenzioni più importanti della nostra vita.

Accoglienza e appartenenza: Sono le facce di una stessa medaglia. Nei prossimi anni potremmo essere chiamati ad un impegno importante e difficile proprio sui temi dell’accoglienza e dovremo essere preparati per affrontarlo e governarlo con capacità e umanità. La società invecchia progressivamente sedimentando giorno dopo giorno le particelle di un problema che ci porterà inevitabilmente a cambiare alla radice molte delle nostre consuetudini. L’appartenenza è un bisogno fondamentale dell’essere umano, viene subito dopo i bisogni fisiologici (cibo, sonno) e il bisogno di sicurezza. E’ un valore necessario per il benessere dell’individuo. Il senso di appartenenza si identifica molto spesso con la sensazione di conforto e di piacere del non essere soli e al sollievo nel sapere che anche gli altri vivono situazioni simili alle nostre.

La distribuzione nell’era della Disruption: la “disruption” è quella condizione di rottura, di discontinuità con il passato più recente che crea smarrimento inquietudine. In questo “caos” nel quale siamo stati trascinati siamo chiamati a pensare, a lavorare, a programmare a produrre servizi e ricchezza. Cercheremo di capire, a cominciare dai nuovi modelli di business, in che modo potremo e dovremo ripensare le regole e gli strumenti per governare il nostro lavoro.

Progettare per il pulito nei luoghi dell’accoglienza e dell’ospitalità: Ospedali, Alberghi, Ristoranti. Tra i valori primari del senso di ospitalità, che si tratti di un ospedale o di un albergo, di una mensa scolastica o di una carrozza ferroviaria, è evidente il richiamo al tema della pulizia, dal produrla al conservarla. Una analisi che induce a molte riflessioni e che affronta aspetti e modalità molto variegate. Lo sporco è spesso la conseguenza di un errore di progettazione derivante dalla sintesi su consuetudini sbagliate, da un utilizzo improprio dei prodotti, da modalità di esercizio errate, da interventi sbagliati o inefficaci. Entreremo con

questo panel nel merito di molte situazioni sensibili per misurane la gravità, stimarne le conseguenze, comprenderne le cause e progettarne le soluzioni.

A partecipare all’evento saranno ancora una volta business executive e decision makers dell’intero comparto dei servizi integrati desiderosi di imparare e lasciarsi ispirare da alcune delle menti più illustri del mondo del business, della scienza e dell’arte.

brochure forum pulire

fonte: Ufficio stampa ISSA PULIRE NETWORK