Forum Pulire 2020 Digital Event, appuntamento imperdibile a ottobre

Il congresso internazionale dei servizi integrati invita il settore a un’esperienza virtuale per un confronto reale

Forum Pulire ritorna quest’autunno in veste 100% digitale. La quinta edizione del congresso internazionale dei servizi integrati si svolgerà nelle giornate del 13-14, 20-21 ottobre in una piattaforma virtuale studiata per offrire un’esperienza attiva e immersiva che possa ottimizzare al meglio il tempo di permanenza all’evento.

“Per ragioni tanto esplicite quanto prevedibili, ma soprattutto nella volontà di garantire a tutti i partecipanti condizioni di sicurezza assolute, abbiamo ritenuto necessario che l’edizione di quest’anno, venga realizzata con modalità alternative e innovative” dichiara Toni D’Andrea, AD di ISSA PULIRE NETWORK s.r.l.

Forum Pulire Digital Event nasce quindi dall’idea di ricreare in digitale l’esperienza del congresso fisico, trasferendo l’incontro in una vera e propria location digitale che offra sia la possibilità di fruire dei contenuti culturali attraverso la partecipazione al congresso, che di garantire diverse modalità di interazione tra i partecipanti.

Forum Pulire Digital Event rimane, anche in questo nuovo format, un luogo d’incontro e di condivisione per l’intero comparto della pulizia professionale e dei servizi integrati e si propone, di raccogliere, in un itinerario di conoscenza e di ispirazione, testimonianze e contributi incisivi su questi temi:

Le Donne

Accoglienza e Appartenenza

Felicità

Strategie Distributive e Nuovi Modelli di Leadership

Progettare per il pulito nei luoghi dell’accoglienza: Ospedali, Alberghi,

Sono questi i luoghi nei quali, negli ultimi mesi, la pulizia ha rappresentato il presidio più efficace al contenimento del contagio. L’esperienza drammatica e dolorosa della pandemia ci avrà insegnato che senza pulizia non possiamo vivere.Soprattutto, mai come quest’anno sarà fondamentale incontrarsi per condividere le sfide, celebrare i risultati e riconoscere l’importanza di settori tanto strategici quanto vitali per la nostra esistenza quali la pulizia professionale e i servizi integrati.

www.forumpulire.it