Formula Servizi dona ventimila euro all’Istituto Oncologico Romagnolo

Si è svolta lunedì 17 gennaio la cerimonia di donazione di 20.000 € da parte di Formula Servizi all’Istituto Oncologico Romagnolo – IOR. La donazione della cooperativa Formula Servizi sarà indirizzata da IOR a sostenere un innovativo progetto di ricerca indipendente dell’IRST “Dino Amadori” IRCCS per la messa a punto di una strategia di contrasto al Covid19. Lo studio è in avvio e vedrà il coinvolgimento di altri importanti enti italiani. Fin da inizio pandemia IRST è, infatti, impegnato nella comprensione e nella messa in campo di strumenti di contrasto al Covid 19, un virus estremamente pericoloso soprattutto per le persone fragili e immunocompromesse come lo sono i pazienti oncologici ed ematologici.

“Finanziare la ricerca è il miglior modo per praticare Responsabilità Sociale d’Impresa. Abbiamo con piacere contribuito a rendere possibile progetti come questo proposto da IRST e IOR, le nostre eccellenze locali di cui andiamo molto fieri, perché consapevoli che tali attività produrranno nuova conoscenza scientifica e opportunità di cura per tutti noi, primi tra tutti i soggetti più fragili” spiega Antonella Conti.

Ritengo che mai come in questo periodo la ricerca scientifica si sia dimostrata fondamentale, ottenendo risultati incredibili in risposta ad una pandemia senza precedenti in un lasso di tempo brevissimo. D’altronde i miglioramenti ottenuti in questi ultimi anni in termini di aumento di guarigione e sopravvivenza per la maggior parte dei tumori sono talmente lampanti che non possiamo non continuare a sostenere sempre più convintamente il lavoro svolto all’interno dei laboratori: la raccolta delle iniziative che lo IOR ha portato avanti nel periodo natalizio andranno infatti tutte a questo scopo. Ci fa molto piacere che un’azienda come Formula Servizi dimostri concretamente di essere al nostro fianco in questa battaglia e abbia deciso di investire in Romagna, in un centro d’eccellenza come l’IRST, per uno studio che speriamo rappresenti un ulteriore passo in avanti per la conclusione dell’emergenza sanitaria e il ritorno alla normalità“ aggiunge Fabrizio Miserocchi. direttore generale IOR.