Fatturato in crescita del 5% nel 2020 per Idealservice

Approvato dall’assemblea dei soci il Bilancio 2020 della società cooperativa Idealservice, una delle realtà nazionali di riferimento nel settore dei servizi ambientali e del facility management, che si è chiuso al 31 dicembre dell’anno scorso con un utile netto di 10.676.582 euro a fronte di un valore della produzione pari a quasi 143 milioni di euro.

“Un risultato che attesta ancora una volta lo sforzo che abbiamo fatto tutti insieme – commenta il Presidente di Idealservice Marco Riboli – sia in termini di sviluppo, che di redditività dell’impresa. E’ stato un anno difficile per tutti e il periodo è tutt’ora delicato – continua – soprattutto per chi, come noi, è chiamato ad operare negli ambiti maggiormente colpiti dalla pandemia. Pertanto, il traguardo raggiunto conferma la grande professionalità e serietà della nostra realtà e di tutti i suoi soci e lavoratori. Insieme abbiamo nuovamente dimostrato – aggiunge – che la nostra unione è la nostra vera forza, grazie alla quale possiamo superare ogni difficoltà e realizzare obiettivi sempre più grandi”.

Il margine operativo lordo (EBITDA) è pari a 10.383.518 euro, con un incremento del 25% rispetto all’esercizio precedente, mentre il patrimonio netto della Cooperativa è passato da 49,6 milioni a oltre 60 milioni di euro. La posizione finanziaria netta è passata da una posizione negativa di 10.304.847 euro ad una posizione positiva di 8.556.053 euro, con un miglioramento di 18.860.900 euro rispetto al 2019.

“I dati evidenziano – sottolinea il Presidente – che Idealservice è in grado, con la liquidità a propria disposizione, di far fronte a tutti i propri debiti verso le banche a breve e a medio-lungo termine. Quindi, sostanzialmente, la nostra Cooperativa è in grado di finanziarsi esclusivamente con il proprio capitale”.

Il numero dei lavoratori occupati nel 2020 è stato di 3.819 unità (154 in più rispetto all’anno precedente), di cui 1.459 soci e 2.360 dipendenti (66% donne e 34% uomini) e dunque Idealservice si conferma una società a prevalenza femminile. Proprio per valorizzare i nuovi talenti, la Cooperativa ha inoltre deciso di istituire, a partire da quest’anno, 40 borse di studio per i figli dei Soci. L’iniziativa di Welfare ha lo scopo di premiare i giovani che si sono particolarmente distinti ottenendo brillanti risultanti presso le Scuole Superiori o all’Università.

Anche quest’anno la Cooperativa ha inoltre deciso di pubblicare, accanto al consueto bilancio d’esercizio, il Report di Sostenibilità, con l’obiettivo di rendicontare ciò che i documenti contabili e finanziari non lasciano intravedere: le strategie di sostenibilità e le azioni concrete tramite le quali Idealservice, nello svolgimento delle proprie attività caratteristiche, produce valore condiviso per il territorio e le comunità, in termini ambientali e sociali.