Falpi prima azienda certificata ReMade in Italy

ReMade in Italy è la certificazione accreditata che garantisce l’utilizzo di materiale di riciclo nei prodotti: Falpi è orgogliosa di averla ottenuta ed essere stata la prima del settore.

Le scelte dell’azienda biellese sono da sempre guidate dalla responsabilità sociale e ambientale, un’ attenzione che è fondamentale in tutte le fasi di realizzazione dei prodotti: dalla scelta delle materie prime fino alla tracciabilità della produzione.

Per questo motivo Falpi consegue una nuova certificazione di prodotto: ReMade in Italy, accreditata da Accredia riconosciuta in Italia e in Europa, che garantisce l’utilizzo di materiale riciclato e la sua percentuale.

Falpi è stata la prima azienda nel mondo del cleaning professionale a richiederla e ottenerla: ad aprile 2020 sono state certificate 7 famiglie di secchi contenitori per un totale di 42 prodotti, con una percentuale di riciclo media del 60%.

La certificazione ReMade in Italy ha attestato l’impiego di materiale plastico riciclato e di conseguenza ha quantificato la riduzione dell’impatto ambientale in termini di: risparmio di C0 2 equivalenti, risparmio di acqua, efficienza energetica.

La certificazione di prodotto ReMade in Italy rappresenta per un’azienda il massimo grado di attendibilità e trasparenza, nonché di rispetto per l’ambiente e la tracciabilità dei materiali.

Grazie a tali garanzie i prodotti certificati rispondono a quanto disposto dal Codice Appalti e dai CAM (Criteri Ambientali Minimi).

Per saperne di più su ReMade in Italy visita il sito: www.remadeinitaly.it