Falpi ottiene anche la certificazione Carbon Footprint (CFP)

73 carrelli Falpi già certificati EPD delle linee Kubi, Microrapid, Microtech, Smart e Specialist, sono ora anche certificati sull’impronta climatica secondo la norma UNI EN ISO 14067 (La CFP si basa sulla quantificazione di tutte le emissioni di gas serra (GHG – Greenhouse gases) legate all’intero ciclo di vita di un prodotto.

La ISO 14067:2018 è lo standard ISO che si propone di migliorare la chiarezza e la coerenza delle attività di quantificazione, reporting e comunicazione della Carbon Footprint di prodotto (CFP).

Con l’attività di audit di terza parte effettuato dal RiNa in febbraio è stato certificato che l’analisi CFP, e la relativa comunicazione sono conformi allo standard ISO 14067.

Perché la Carbon Footprint di Prodotto

Il cambiamento climatico derivante dall’attività antropica è stato riconosciuto come una delle più grandi sfide che interessano il mondo e che nei prossimi decenni continueranno a colpire le aziende ed i cittadini.

La Carbon Footprint è intesa come la somma delle emissioni che genera un prodotto lungo il suo ciclo di vita. Lo studio della CFP (CFP study) consente di quantificare in termini di CO 2 equivalente l’impronta carbonica.

La metodologia che sta alla base della Carbon Footprint di Prodotto si fonda sul principio della responsabilità nei confronti dell’ambiente e trasparenza nella comunicazione dei risultati.

Per questo motivo Falpi ha deciso di mettere a disposizione di tutti di Stakeholders i valori di emissione dei carrelli certificati EPD e intraprendere un percorso che porterà ad un futuro sempre più green e sostenibile.

Come un nostro piede lascia un’impronta sul terreno, così ogni processo e prodotto lascia un’impronta sull’ambiente.Risulta dunque doveroso quantificarne la portata e valutare i potenziali impatti sui cambiamenti che interessano il nostro Pianeta.