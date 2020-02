A Interclean Amsterdam 2020 il Facility Inspiration Event

Il 12, 13 e 14 maggio i facility e hospitality manager potranno nuovamente partecipare al Facility Inspiration Event, in occasione della fiera internazionale Interclean Amsterdam. I preparativi per il Facility Inspiration Event sono affidati ad Interclean e alla consulenza di Atir.

Marieke Weerts, Managing Partner di Atir, spiega: “Per ogni giorno della fiera abbiamo composto un programma che rispecchia gli sviluppi di un segmento del settore dei servizi. Vogliamo ispirare i facility e hospitality manager a prepararsi ancora meglio ad affrontare il futuro.”

Tre giorni ricchi di ispirazione per ogni segmento

I tre giorni consecutivi si concentreranno su Warehouse & Logistics (contribuire in modo ottimale alla catena di fornitura), Leisure, Retail & Petrol (contribuire all’esperienza ottimale del cliente in ambienti ad alto traffico) e Real Estate & Corporate (contribuire a creare un ambiente di lavoro e di vita ideale). Ogni giorno un relatore esperto illustra gli sviluppi all’interno di un determinato segmento. Ad esempio, per martedì 12 maggio è in programma una presentazione del trendwatcher e futurista Richard van Hooijdonk, che porterà i partecipanti nel futuro della logistica e della gestione della catena di fornitura. In che modo gli algoritmi garantiscono una catena di fornitura completamente automatizzata? E che forma assume il facility management nel mondo dei flussi di trasporto automatico?

L’esperienza della pulizia e il neuromarketing

Ogni giorno Josefien ten Have, psicologa esperta del consumo presso Consumatics, illustrerà ai visitatori i principi del neuromarketing, ovvero l’influsso che l’inconscio esercita sull’esperienza della pulizia. In queste sessioni, i visitatori familiarizzeranno con i fattori che contribuiscono inconsciamente alla percezione di un ambiente pulito e al comportamento di pulizia da parte dei dipendenti. Verranno forniti anche esempi concreti applicabili a ogni segmento.

Il mondo circolare

In collaborazione con la Fondazione ZeroWaste, la forza trainante delle operazioni commerciali circolari, in occasione del Facility Inspiration Event è stata organizzata una visita guidata presso varie startup e scale-up che presentano esempi concreti di innovazioni circolari specifiche per il facility management. Durante la visita, fra le altre cose, i visitatori faranno la conoscenza con Flynther, un’azienda che produce materiali da imballaggio idroresistenti, come, ad esempio, scatole per rifiuti pericolosi appositamente sviluppate per l’ambito sanitario. The Green Machine presenterà una soluzione innovativa per ridurre il volume dei rifiuti; una pressa disidratatrice che consente di risparmiare spazio, tempo e spese relative per i rifiuti.

La fiera internazionale Interclean Amsterdam è aperta per quattro giorni, dalle 10.00 alle 17.30. La partecipazione al Facility Inspiration Event è gratuita e non richiede previa registrazione. Il programma della fiera e del Facility Inspiration Event è disponibile sul sito web

www.intercleanshow.com.