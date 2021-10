European Cleaning & Hygiene Awards: consigli per le candidature

La data della quinta edizione dei premi European Cleaning & Hygiene Awards è in agenda e il termine ultimo per le nomination ( 22 novembre) si avvicina velocemente. Michelle Marshall, redattrice di European Cleaning Journal e fondatrice dei premi European Cleaning & Hygiene Awards, condivide i suoi consigli migliori per far colpo sui giudici.

Dopo il periodo di sospensione a causa del Covid, siamo assolutamente entusiasti di ricominciare quest’anno le celebrazioni European Cleaning & Hygiene Awards. Le iscrizioni sono arrivate numerosissime durante gli ultimi mesi, ma con il termine ultimo che incombe, io e i miei colleghi giudici siamo entusiasti di condividere con voi le caratteristiche che cerchiamo nei vincitori.

Come ogni anno, i riconoscimenti sono per celebrare il successo e premiare l’eccellenza e le categorie sono specificatamente designate a mostrare i migliori talenti del nostro settore. Riceviamo sempre centinaia di iscrizioni da imprese che lasciano il segno nel settore del cleaning e dell’igiene ma viene lasciato a noi il difficile compito di restringere una rosa di candidati. Quindi, cosa esattamente distingue una particolare iscrizione dalle altre?

E’ sempre molto utile includere una breve introduzione che catturi la nostra attenzione fin dall’inizio. Esponeteci subito quello che presentate e che problemi avete superato. Evidenziate i risultati chiave e le statistiche che aiutano a illustrare il vostro successo. Continuate poi con i dettagli particolareggiati.

Anche dar vita alla vostra iscrizione con immagini, casi studio e statistiche vi aiuta a eccellere. Il totale delle parole per le presentazioni può essere anche solo 500 ma potete riempire numerose pagine con le vostre prove e testimonianze, quindi approfittatene.

Date ai vostri successi l’attenzione che si meritano nel momento della stesura della vostra iscrizione. Cercate di non aspettare fino all’ultimo minuto e di non preparare la presentazione di fretta. Potete avere una grande storia da raccontare ma se la vostra presentazione non le rende giustizia, è veramente difficile avere una visione chiara del vostro successo. Potete avere la conoscenza estremamente approfondita del vostro prodotto ma ricordatevi che noi, forse, non abbiamo la stessa conoscenza.

Gli ultimi 18 mesi sono stati incredibilmente impegnativi e difficili per tutti, e il mercato del cleaning e dell’igiene ne ha risentito molto più di altri settori. Con i nostri lavoratori essenziali che sono rimasti in prima linea durante tutta la pandemia e con la domanda intensificata soddisfatta con molte più restrizioni del passato, ci sono stati moltissimi ostacoli da superare. Ma sappiamo anche che numerose attività sono andate ben oltre il loro compito per mantenere sicuri e igienizzati i loro clienti, i clienti dei loro clienti e il grande pubblico.

Dall’adattare i servizi e lavorare sotto forte pressione fino al creare prodotti innovativi per l’eliminazione dei batteri, quest’anno ci sono delle storie incredibili da raccontare che hanno avuto delle conseguenze positive sulla vita delle persone. Non vediamo l’ora di leggere le vostre presentazioni per le iscrizioni nei prossimi mesi e condividere la nostra rosa dei finalisti per il grande evento di Bruxelles.

Questi riconoscimenti hanno sempre avuto come obiettivo quello di puntare i riflettori sul nostro incredibile settore. Sono una fantastica opportunità per fare un passo indietro e riconoscere l’incredibile lavoro che è stato fatto negli ultimi anni.

Non manca molto alla chiusura delle iscrizioni quindi invitiamo tutti i fornitori di servizi, i produttori e i distributori di tutta Europa a partecipare e condividere i loro successi con noi e con tutto il settore. Annunceremo a tempo debito la nostra rosa dei finalisti e premieremo i nostri vincitori nella primavera del 2022 quando finalmente riuniremo il settore per i festeggiamenti a Bruxelles.

Se desiderate chiarimenti per la vostra iscrizione o volete verificare le nostre categorie e i criteri di ammissione, visitate il nostro sito web. Io e i giudici non vediamo l’ora di riunirci e leggere tutte le incredibili iscrizioni di quest’anno.

L’evento European Cleaning & Hygiene Awards 2022 si terrà il 28 aprile 2022 al Le Plaza Hotel a Bruxelles. Le categorie, i criteri di ammissione e i moduli di presentazione si possono trovare sul sito web.

Per ulteriori dettagli si prega di visitare www.echawards.com