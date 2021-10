European Cleaning & Hygiene Awards: chiamata finale!

Gli organizzatori degli European Cleaning & Hygiene Awards invitano a candidarsi ai premi, visto che la scadenza per la presentazione si avvicina. Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 22 ottobre, una settimana in più rispetto alla data precedente, per finalizzare la loro partecipazione. Dopo la scadenza, i giudici inizieranno il difficile processo di creazione di una rosa dei candidati in vista della cerimonia che avverrà il 28 aprile 2022 presso Le Plaza di Bruxelles. I finalisti saranno annunciati già a gennaio 2022.

Ricordiamo che i premi sono promossi da European Cleaning Journal e riconoscono gli standard di eccellenza nel settore della pulizia professionale essendo, di fatto, gli unici riconoscimenti paneuropei per il settore. Anche per questa edizione GSA è media partner per l’Italia. Come ormai da tradizione il premio verrà assegnato per categorie. Ricordiamole:

Impresa Startup dell’Anno

Miglior uso delle soluzioni tecnologiche avanzate da parte dei fornitori di servizi​

Investimento nel training ​

Eccellenza nella collaborazione cliente/impresa

​ Migliore prassi​ di sostenibilità

​ Sostegno alla diversità sul luogo di lavoro

Migliore iniziativa per rialzare il profilo del settore del cleaning professionale

Innovazione tecnologica dell’anno

​ Leader dell’anno

Premio Astro Nascente

​Come iscriversi

Il modulo di iscrizione può essere trovato sul sito web del Premio: www.echawards.com

Per ulteriori informazioni, visitare www.echawards.com o contattare awards@europeancleaningjournal.com